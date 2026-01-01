美國商務部宣布與台灣達成貿易協議，會將台灣輸美貨物的關稅稅率由20%降至不多於15%。台灣的半導體與科技企業承諾將對美國進行至少2,500億美元的新增直接投資，發展先進半導體、能源及人工智能，台灣亦會提供至少2500億美元信貸擔保，擴大在美國的晶片供應鏈。
根據協議條款，台灣貨物的關稅稅率將由先前20%降至不多於15%，與日本及南韓的稅率看齊，至於仿製藥、藥物原料飛機零件以及部分天然資源則享有零關稅；同時訂明，台灣將開放美國對當地半導體、人工智能、防衛科技、電訊及生物科技產業的投資。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，與台灣達成協議不單是一筆交易，亦是戰略需求，令台灣能夠保持與總統特朗普的友好關係。
劉鵬宇：美方嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報
美國今次公布未有點名台積電，不過盧特尼克接受美國商業新聞媒體CNBC訪問時表示，他預期台積電會大幅增加對美國的投資，他又說，台灣需要讓特朗普高興，因為特朗普就是保護台灣的關鍵，並認為與台灣的新協議，不會對中美貿易談判造成破壞，強調特朗普與國家主席習近平關係密切，亦會如期4月訪華。
中國駐美國大使館強烈譴責美國與台灣達成的協議，並呼籲華盛頓撤回協議。發言人劉鵬宇指責美方故意推進與台灣的會談，嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報，並違反華盛頓與台灣保持非正式聯繫的承諾，敦促美方停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則所有後果都由美方承擔。