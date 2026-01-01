美國商務部宣布與台灣達成貿易協議，會將台灣輸美貨物的關稅稅率由20%降至不多於15%。台灣的半導體與科技企業承諾將對美國進行至少2,500億美元的新增直接投資，發展先進半導體、能源及人工智能，台灣亦會提供至少2500億美元信貸擔保，擴大在美國的晶片供應鏈。

根據協議條款，台灣貨物的關稅稅率將由先前20%降至不多於15%，與日本及南韓的稅率看齊，至於仿製藥、藥物原料飛機零件以及部分天然資源則享有零關稅；同時訂明，台灣將開放美國對當地半導體、人工智能、防衛科技、電訊及生物科技產業的投資。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，與台灣達成協議不單是一筆交易，亦是戰略需求，令台灣能夠保持與總統特朗普的友好關係。