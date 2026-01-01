雪地驚見有隻手揮動　滑雪客狂挖半米雪拯救被埋人士(有片)

Matteo Zilla於10日，發現在平靜雪地竟有一隻手臂在揮動「求救」，起初他以為只是裝備掉落，靠近才發現一名滑雪者被活埋近 50厘米深的新雪，僅得一隻手能伸出雪地。Matteo隨即與其他滑雪人士挖掘，成功將受困男子從死神手中救回。
綜合報道，
報道指，Matteo當日在雪坡上移動時，眼利發現遠方厚雪堆中有一截不明肢體在晃動，場面相當詭異。他憶述，現場當日降下約40至50厚的新雪，這種深雪環境雖然適合滑雪，但也潛藏致命危機。Matteo本以為是有人不慎遺失了滑雪板才過去協助，沒想到靠近後才驚覺是一起嚴重的活埋事件。
滑雪專家建議滑雪至少兩人同行
網上影片顯示，受困男子除了手臂與部分腿部露在雪面外，頭部及身體其餘部位皆被深埋於雪中，無法自行脫困。Matteo隨即徒手清理對方臉部與身體周遭的積雪，順利讓受困者呼吸到新鮮空氣，其他滑雪人也前來用工具協助救援，最後成功將男子救出，獲救男子事後表示，自己當時在滑雪過程中未留意到前方的低矮小樹叢，導致重心不穩翻倒在雪坑中。幸運的是，在Matteo的及時援手下，使他全身而退，並無受傷。
整段驚險的救援過程錄影於網路瘋傳，已累積逾70萬次觀看，並引起網民熱議，許多網人對Matteo的警覺性表示敬佩，直呼若非他熱心上前查看，受困者極可能因低溫或缺氧發生遺憾。當地滑雪專家也藉此提醒，在新雪堆積過厚的區域滑雪時，即便是平整雪面下也可能隱藏樹洞或樹叢缺口，滑雪客應隨時保持警惕，並建議至少兩人同行，以免發生意外時無人能提供協助。