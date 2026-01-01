雪地驚見有隻手揮動　滑雪客狂挖半米雪拯救被埋人士(有片)

Matteo Zilla於10日，發現在平靜雪地竟有一隻手臂在揮動「求救」，起初他以為只是裝備掉落，靠近才發現一名滑雪者被活埋近 50厘米深的新雪，僅得一隻手能伸出雪地。Matteo隨即與其他滑雪人士挖掘，成功將受困男子從死神手中救回。

綜合報道，

報道指，Matteo當日在雪坡上移動時，眼利發現遠方厚雪堆中有一截不明肢體在晃動，場面相當詭異。他憶述，現場當日降下約40至50厚的新雪，這種深雪環境雖然適合滑雪，但也潛藏致命危機。Matteo本以為是有人不慎遺失了滑雪板才過去協助，沒想到靠近後才驚覺是一起嚴重的活埋事件。