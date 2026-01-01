印尼一名23歲的女子應徵空姐落榜兼遇求職騙局後，因為不敢告知家人，竟然異想天開，網購一套「山寨版」制服，冒充為印尼峇迪航空(Batik Air)的空姐現身雅加達機場登機，結果被機組人員揭發被捕。詎料女子反而因今次事件，獲得當地一間空中服務員培訓機構邀請，免費提供相關專業培訓課程，協助她實現成為空姐的夢想。
綜合報道，事發於本月6日晚上，23歲女子Khairun Nisa穿著山寨版峇迪航空女空服制服到雅加達機場，以持有的有效機票登機，但由於服裝做工過於粗糙，令真正的空服員起疑，談了幾句話便拆穿她假冒職員，警方調查後發現，Khairun確實曾參加過該航空公司的空服員面試，但遇到有人稱付費可通過面試，Khairun付款後最終亦未能被取錄，她羞愧得不敢告知家人，便謊稱自己已被錄取，也就「做戲做全套」順道網購一套制服，讓家人高興。
學院為事主提供免費空服員培訓課程
這段被踢爆冒充空服員的尷尬的經歷被路人拍下後，影片迅速在網上瘋傳。雖然Khairun的行為觸法，但背後原因卻得到部分網民的同情。事後Khairun透過影片公開為自己的不當行為道歉，結束這場荒唐的鬧劇。詎料事件引起當地空中服務員培訓機構Aeronef學院的關注，並為她提供成為空中服務員的學習機會，Aeronef於12日表示，願意為Khairun提供免費的空服員培訓課程，並指：「我們希望通過專業知識與官方認證，幫助她實現穿上真正空服員制服的夢想」。但未知道Khairun會否接受這個機會。
Terkuaknya Aksi Pramugari Gadungan— detikcom (@detikcom) January 9, 2026
Aksinya terbongkar usai kru Batik Air mencurigai lantaran pelaku gelagapan saat ditanyai. Berikut sederet fakta terkait kejadian ini.
>> https://t.co/ZlijZmVEGk#detikcom pic.twitter.com/N6T4O44M2u