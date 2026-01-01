印尼一名23歲的女子應徵空姐落榜兼遇求職騙局後，因為不敢告知家人，竟然異想天開，網購一套「山寨版」制服，冒充為印尼峇迪航空(Batik Air)的空姐現身雅加達機場登機，結果被機組人員揭發被捕。詎料女子反而因今次事件，獲得當地一間空中服務員培訓機構邀請，免費提供相關專業培訓課程，協助她實現成為空姐的夢想。

綜合報道，事發於本月6日晚上，23歲女子Khairun Nisa穿著山寨版峇迪航空女空服制服到雅加達機場，以持有的有效機票登機，但由於服裝做工過於粗糙，令真正的空服員起疑，談了幾句話便拆穿她假冒職員，警方調查後發現，Khairun確實曾參加過該航空公司的空服員面試，但遇到有人稱付費可通過面試，Khairun付款後最終亦未能被取錄，她羞愧得不敢告知家人，便謊稱自己已被錄取，也就「做戲做全套」順道網購一套制服，讓家人高興。