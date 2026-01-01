澳洲女子睡夢中被2.5米蟒蛇重壓　開燈嚇傻

澳洲布里斯班一名女子Rachel Bloor在睡夢中驚醒，竟發現有一條2.5公尺長的地毯蟒蛇（carpet python）正盤踞在她胸前的被子上。據她的描述，當時她在半夢半醒間覺得胸口有重量壓住，原以為是自家狗狗，伸手一摸卻摸到一個光滑蜿蜒的物體，隨後她的丈夫打開床頭燈，發現是蟒蛇後一度嚇傻。

第一時間講粗口

據BBC報導，這對澳洲夫妻冷靜地面對突如其來的危機。Rachel 回憶當時丈夫開燈後立刻警告她：「寶貝，別動。你身上有條約2.5米長的蟒蛇。」她看到蛇的第一反應是講粗口，接著立即指示丈夫將狗狗帶出房間。「我想如果我的狗發現房間裡有蛇，場面肯定會一團混亂。」