一個從未與現代文明接觸的亞馬遜原住民部落的影像近日曝光，這段影像由一名美國保育人士披露，被形容為「世界首次」。

綜合外媒報道，保育人士及身兼作家Paul Rosolie長期在亞馬遜雨林從事保育與研究工作，已超過20年。他日前在知名Podcast主持人Lex Fridman的節目表示，為讓外界真正理解這些亞馬遜部落的存在與脆弱性，決定公開這段從未發表過的畫面。

亞馬遜部落初時謹慎 彼此掩護

根據畫面顯示，這群亞馬遜部落成員從河岸走出，隊形緊密、動作謹慎，不斷觀察鏡頭另一端的陌生人，試圖判斷是否構成威脅。Rosolie說，當下氣氛緊張，他們手持弓箭、彼此掩護，「看那個人，他已經把箭搭上弓了。」