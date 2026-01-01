一個從未與現代文明接觸的亞馬遜原住民部落的影像近日曝光，這段影像由一名美國保育人士披露，被形容為「世界首次」。
綜合外媒報道，保育人士及身兼作家Paul Rosolie長期在亞馬遜雨林從事保育與研究工作，已超過20年。他日前在知名Podcast主持人Lex Fridman的節目表示，為讓外界真正理解這些亞馬遜部落的存在與脆弱性，決定公開這段從未發表過的畫面。
亞馬遜部落初時謹慎 彼此掩護
根據畫面顯示，這群亞馬遜部落成員從河岸走出，隊形緊密、動作謹慎，不斷觀察鏡頭另一端的陌生人，試圖判斷是否構成威脅。Rosolie說，當下氣氛緊張，他們手持弓箭、彼此掩護，「看那個人，他已經把箭搭上弓了。」
他坦言，當時一度覺得衝突隨時爆發，「我不停地環顧四周，心裡想著：『箭會從哪個方向飛過來？』」然而，隨著距離拉近，局勢出現轉折，畫面顯示，部落成員逐一放下弓箭，緊張情緒逐漸消散，羅索里說，「他們理解了，不再有威脅。」隨後，這群部落成員甚至露出笑容。
近200個部落未與外間接觸
報道指出，根據估計，全球目前仍有近200個未接觸原住民族群，大多分布於巴西與秘魯交界的亞馬遜雨林地帶，外界對其了解主要來自衛星影像、高空影像，以及鄰近原住民族的間接情報。
