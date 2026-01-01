陸龜被活埋地板逾10年奇蹟生還　專家揭存活原因(有片)

巴西一個家庭在裝修住所地板時，意外從密封的地板中挖出一隻活生生的陸龜，家屬推測這隻陸龜可能已受困地底長達10年，即使長期處於無光、無水的極端環境，這隻陸龜獲救時仍維持生命跡象。這宗發生於去年的奇聞近日再被翻熱，讓不少人驚歎陸龜頑強的生命力。
綜合報道，事件發生於去年2月在巴西伊塔卡賈市(Itacajá)一個家庭，屋主的孫女Luiza Regina表示，因為漏水問題才請工人鐅開地板，詎料地磚下方竟藏著一隻陸龜，她說，據知這地板封死至今已10年，推測這隻陸龜可能是之前裝修時，不慎掉入地基並被活埋。由於長期受困於狹小空間，陸龜獲救時龜殼已明顯因擠壓而變形，且由於長年未接觸陽光，對光線極度敏感。
專家：最緊要是地底有水和濕度
環境教育專家解釋，陸龜之所以能在無進食狀態下存活多年，關鍵在於極其緩慢的新陳代謝，以及能夠進入類似冬眠的「夏眠」(Brumation)狀態。在此模式下，陸龜即便不吃不喝仍能維持生命機能，最緊要是地底有水和濕度，相信是令牠存活的主要因素。這隻陸龜已被冠上「勝利者」的稱號，重見天日後的第一件事就是瘋狂進食，展現出極強的求生欲。當地環境局其後介入，將「勝利者」送到野生動物中心安置，透過漸進式的陽光訓練與營養補充恢復健康。這段「囚禁地底10年」的生存故事近日在網上再度瘋傳，並引起不少討論，讓不少網民見識到陸龜頑強的生命力。