23公斤黃麖越級挑戰1.7噸犀牛　挑機原因竟是為女友(有片)

波蘭當地動物園近日分享一段雄性黃麖單挑大犀牛的影片。影片中可看到，一頭身形嬌小的22公斤黃麖或稱山羌，竟然勇敢挑戰一頭體重1,700公斤的犀牛，兩者體形相距130倍之遠，看得人心驚肉跳，令影片在網路上爆紅，獲得破百萬點閱。原來牠們原本是朋友，動物園就為大家解釋牠們的「反目」因由。

綜合報道，波蘭弗羅次瓦夫動物園(Wroclaw Zoo)一名飼養員，8日拍下了園內犀牛Maruska與黃麖Mundzak的單挑影片，笑稱：「有人今天忘記照鏡子了吧，向Maruska天使般的耐心致敬」。影片顯示，黃麖Mundzak雖然身形嬌小，面對比牠巨大很多倍的犀牛Maruska卻毫不畏懼，還多次主動出擊，將頭往犀牛衝過去。由於兩者體形差距甚遠，驚險畫面看得人心驚肉跳，只怕犀牛稍為「用力」就會把黃麖當場了結，慶幸犀牛被衝撞幾次，亦懶得跟Mundzak計較，轉身離開，黃麖最終「獲勝」。