23公斤黃麖越級挑戰1.7噸犀牛　挑機原因竟是為女友(有片)

波蘭當地動物園近日分享一段雄性黃麖單挑大犀牛的影片。影片中可看到，一頭身形嬌小的22公斤黃麖或稱山羌，竟然勇敢挑戰一頭體重1,700公斤的犀牛，兩者體形相距130倍之遠，看得人心驚肉跳，令影片在網路上爆紅，獲得破百萬點閱。原來牠們原本是朋友，動物園就為大家解釋牠們的「反目」因由。
綜合報道，波蘭弗羅次瓦夫動物園(Wroclaw Zoo)一名飼養員，8日拍下了園內犀牛Maruska與黃麖Mundzak的單挑影片，笑稱：「有人今天忘記照鏡子了吧，向Maruska天使般的耐心致敬」。影片顯示，黃麖Mundzak雖然身形嬌小，面對比牠巨大很多倍的犀牛Maruska卻毫不畏懼，還多次主動出擊，將頭往犀牛衝過去。由於兩者體形差距甚遠，驚險畫面看得人心驚肉跳，只怕犀牛稍為「用力」就會把黃麖當場了結，慶幸犀牛被衝撞幾次，亦懶得跟Mundzak計較，轉身離開，黃麖最終「獲勝」。
動物園：這是自然的呼喚
影片曝光後令大批網民對黃麖的勇氣感到驚訝：「動物界大衞與歌利亞」、「小蝦米對抗大鯨魚」，同時亦慶幸犀牛的冷靜和放軟態度。動物園解釋，原來黃麖Mundzak近來因為伴侶處於發情期，過量的睪固酮導致牠想要發洩，才會想要挑戰好友犀牛Maruska，即使對方的體重比牠多了快1,700公斤，園方更在帖文中幽默形容「這是自然的呼喚，在牠小小的身體裡，藏著一個戰士」。動物園續指，雖然Mundzak與Maruska一度發生衝突，但沒多久就恢復友好，工作人員拍到幾天後，Mundzak帶著女友和Maruska一起吃草的影片，畫面看起來十分溫馨。