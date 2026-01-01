日本人氣漫畫家小川悅司1月15日在X上公告，宣布《中華一番！極》將進入休刊狀態，預計1月30日才會恢復連載。這個決定距離他自爆「把主角劉昴星（台譯小當家）畫死了」的貼文僅僅過了15日，讓大批網民忍不住調侃：「不知道怎麼復活吼？」

《中華一番！極》在第182話的劇情發展，主角劉昴星在料理對決中落敗，面臨被賜死的命運。小川悅司在去年12月31日於X發文坦承，「從未想過主角會在2025年，也就是這部作品連載30周年時死去」，他透露自己甚至向AI尋求協助，詢問接下來該如何發展劇情，但並未獲得令他滿意的答案，因此決定嘗試其他方法。