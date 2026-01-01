日本人氣漫畫家小川悅司1月15日在X上公告，宣布《中華一番！極》將進入休刊狀態，預計1月30日才會恢復連載。這個決定距離他自爆「把主角劉昴星（台譯小當家）畫死了」的貼文僅僅過了15日，讓大批網民忍不住調侃：「不知道怎麼復活吼？」
《中華一番！極》在第182話的劇情發展，主角劉昴星在料理對決中落敗，面臨被賜死的命運。小川悅司在去年12月31日於X發文坦承，「從未想過主角會在2025年，也就是這部作品連載30周年時死去」，他透露自己甚至向AI尋求協助，詢問接下來該如何發展劇情，但並未獲得令他滿意的答案，因此決定嘗試其他方法。
小川悅司在休刊公告中表示，連載將於1月30日凌晨0時重新開始，屆時將推出第193話與第194話，並預告這是高潮篇章。他在貼文中也提到，重現第一卷的色紙繪製過程相當費工。
網民︰那為甚麼畫死主角？
消息曝光後，網民紛紛湧入留言區發表看法。有人質疑：「送主角劉昴星去死之前不會先想好嗎」、「那為甚麼畫死主角劉昴星？」，也有人表示「作者想不到了」、「很難解決」、「超能力料理居然也掰不下去了嗎」。部分粉絲則持續在網路上發揮創意，提供各種讓主角劉昴星「復活」的方法。
