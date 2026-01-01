特朗普威脅動用叛亂法　平息明尼蘇達示威

自早前美國移民及海關執法局（ICE）探員，在上星期於明尼亞波利斯射殺一名37歲女子後，在當地持續引發示威活動。而美國國土安全局（DHS）表示，日前有3名委內瑞拉人用雪鏟及掃帚襲擊後ICE人員後，1名男子被開槍打中腿部。美國總統特朗普（Donald Trump）之後威脅，可能動用罕有使用的叛亂法平息示威。

特朗普在個人社交平台Truth Social指，如果明尼蘇達的人員未能制止「職業煽動者和叛亂分子」，將會引用這條1807年，但從未動用過的法例。國土安全部在星期三（14日）表示，有關新的槍擊事件，起因是一名委內瑞拉人Julio Cesar Sosa-Celis試圖駕車逃走，當局稱男子之前曾因無牌駕駛而被定罪。在追捕結束後，男子下車與聯邦人員發生衝突，另外2名同樣是委內瑞拉人的非法移民Alfredo Alejandro Ajorna及Gabriel Alejandro Hernandez-Ledezma就從附近的公寓走出來。3人之後用雪鏟和掃帚襲擊執法人員，隨後執法人員開槍，擊中了Sosa-Celis腿部。事後有關探員以及Sosa-Celis被送往醫院，Sosa-Celis無生命危險。而3名委內瑞拉人均被逮捕。