台灣27歲男在日本被捕　涉當詐騙集團下線提款逾90萬

再傳台灣人在日本當詐騙中間人被逮，日本警方證實，一名涉嫌使用不法取得的提款卡、從ATM多次提領現金的台灣男子，15日被山形縣酒田警察署逮捕。

《日本新聞網》（NNN）報導，警方表示，遭逮捕的是台灣籍、自稱無業的徐宇（音譯，ジョユイ），現年27歲，徐男因涉嫌竊盜罪名遭警方追加拘捕。

「冒充警察或公務人員」

調查指出，徐嫌於去年10月14日至15日期間，分3次在東京都台東區內設置的ATM，使用非法取得的提款卡，提領現金共計912,000日圓（約44.9萬港元），警方認定其行為已構成竊盜。