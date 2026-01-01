日本東京鐵路大停電逾67萬人受影響　疑與深夜工程有關

日本JR東日本，在今早（16日）發生嚴重的停電事故，包括山手線、京濱東北線全線以及東海道線新橋至品川路線停駛。公司指有67.3萬乘客受到影響，共有230班列車停駛，包括16班特急列車，其他延誤的列車，最長被延誤約490分鐘。公司懷疑是因為凌晨在田町站附近的變電站進行工程時切斷電源，事後未能重啟。

JR東日本表示，今早由首班列車開始，多條路線就因為停電問題而未能發車。包括山手線及京濱東北線的全線，還有東海道線的部份路段，列車服務至下午1時10分才完全恢復。公司表示，期間有67.3萬的乘客受到影響，共有230班列車停駛，包括16班特急。而延誤的班次有354班，最長延誤近490分鐘，公司為事件道歉，並表示在調查事故的原因。