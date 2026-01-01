日本東京鐵路大停電逾67萬人受影響　疑與深夜工程有關

日本JR東日本，在今早（16日）發生嚴重的停電事故，包括山手線、京濱東北線全線以及東海道線新橋至品川路線停駛。公司指有67.3萬乘客受到影響，共有230班列車停駛，包括16班特急列車，其他延誤的列車，最長被延誤約490分鐘。公司懷疑是因為凌晨在田町站附近的變電站進行工程時切斷電源，事後未能重啟。
JR東日本表示，今早由首班列車開始，多條路線就因為停電問題而未能發車。包括山手線及京濱東北線的全線，還有東海道線的部份路段，列車服務至下午1時10分才完全恢復。公司表示，期間有67.3萬的乘客受到影響，共有230班列車停駛，包括16班特急。而延誤的班次有354班，最長延誤近490分鐘，公司為事件道歉，並表示在調查事故的原因。
車廂空調暫停乘客不適
JR東日本表示，在凌晨收車之後在田町站附近進行改善工程，故此切斷了電纜的供電避免工人觸電，但是到凌晨接近4時重新開啟電源失敗，未能為頭班車供電，之後在上午7時20分成功重開京濱東北線的電源，列車服務短暫重開，不過到約8時左右，工人試圖重開山手線的供電時，田町站的電力設施冒煙，因此京濱東北線再度停駛。期間站與站之間的列車乘客，需要沿路軌步行回月台。山手線內環線在12時40分左右重開，京濱東北線亦在5分鐘後重開，而山手線外環線就在下午1時8分重開。
由於事故在上班的繁忙時間發生，在事故期間，列車內的空調系統暫停，導致有人感到不適要送院。在田町站有大量救護車及救急車輛在等候協助，而車站亦要拉起封鎖線限制進入。在品川及上野站，有大量乘客滯留，品川站有大批乘客轉乘仍運作的橫須賀線。日本國土交通省已要求JR東日本提交事件的調查報告，以及防止同類事件再發生的解決方案。由於明日起一連兩日是日本全國統一大學入學試舉行日子，JR東日本表示會暫停改善工程，確保運作順暢。