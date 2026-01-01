意大利總理梅洛尼訪問日本　據報獲贈Hello Kitty飾物

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪問日本，今日（16日）與日本首相高市早苗會談，並宣布雙方升級為「特別戰略夥伴關係」，在經濟安保以及防衛上更廣泛合作。而據報，日本方面向梅洛尼送上Hello Kitty耳環及眼鏡，祝賀其生日。

梅洛尼今日與高市早苗在日本首相官邸會面，今年是兩國建交160周年的日子，也是兩國的首位女性領導人的首次會談，雙方同意提升兩國關係至「特別戰略夥伴關係」，高市表示：「希望進一步加強我們兩國之間的特殊關係。」而梅洛尼就回應：「相信意大利與日本的合作關係，極其重要。」在會談後，高市早苗邀請內閣的2位女性閣員，財相片山皋月妣及經濟安保大臣小野田紀美出席之後的交流。