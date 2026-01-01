熱門搜尋:
出版：2026-Jan-16 18:50
更新：2026-Jan-16 18:50

意大利總理梅洛尼訪問日本　據報獲贈Hello Kitty飾物

2026 01 16T040639Z 1390534692 RC222JA5XQJP RTRMADP 3 JAPAN ITALY

意大利總理梅洛尼與日本首相高市早苗會面。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪問日本，今日（16日）與日本首相高市早苗會談，並宣布雙方升級為「特別戰略夥伴關係」，在經濟安保以及防衛上更廣泛合作。而據報，日本方面向梅洛尼送上Hello Kitty耳環及眼鏡，祝賀其生日。

梅洛尼今日與高市早苗在日本首相官邸會面，今年是兩國建交160周年的日子，也是兩國的首位女性領導人的首次會談，雙方同意提升兩國關係至「特別戰略夥伴關係」，高市表示：「希望進一步加強我們兩國之間的特殊關係。」而梅洛尼就回應：「相信意大利與日本的合作關係，極其重要。」在會談後，高市早苗邀請內閣的2位女性閣員，財相片山皋月妣及經濟安保大臣小野田紀美出席之後的交流。

AP26016185705828

意大利總理梅洛尼與日本首相高市早苗，以及2位日本女性內閣成員片山皋月及小野田紀美合照。(美聯社)

聯合聲明加強供應鏈合作

據日本媒體指，兩國擬定的共同聲明將公布加強關鍵礦產及其他產品供應鏈的計劃，令雙方不再依賴任何特定國家。聲明還呼籲促進「自由開放的印太地區」，加強地中海與印太地區的合作，並強化安全合作，包括部署意大利的部隊。另外雙方亦可能在聲明表示對經濟脅迫和出口限制「深表關切」。

梅洛尼早前表示，希望生日可以在日本過，而她之後在社交平台發放與高市早苗的合照，並用人工智能（AI）加入動畫模樣引起開注。據報高市早苗之後向梅洛尼送上日本卡通人物的Hello Kitty耳環及眼鏡作為禮物。

