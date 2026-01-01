東京JR山手線昨故障停電一度癱瘓　67.3萬乘客受影響

東京都心的JR山手線與京濱東北線16日因設備異常導致停電，從首班車起全線停駛，直到下午一點左右才恢復全線運轉。JR東日本表示，此次的停駛約造成67.3萬名乘客受到影響。
根據JR東日本表示，事故發生於16日凌晨3點50分左右，位於東京港區的田町變電所試圖向電車架線供電時發生故障，導致山手線與京濱東北線從首班車起全線無法運轉。JR東日本指出，16日凌晨在新橋站與品川站之間暫停供電，進行田町站改良工程，當在首班車前嘗試恢復供電時卻無法送電，可能是供電程序出現錯誤。
10名乘客噁心與呼吸困難
此外，上午7點50分左右，田町站附近的電氣設備冒出煙霧，顯示新橋站與品川站之間的電氣設備可能出現異常。
東京消防廳表示，JR田町站的電氣設備火災，造成約有10名乘客出現噁心與呼吸困難等症狀，其中5人被送往醫院。消防單位派出38個小隊前往確認狀況。消防人員抵達現場後，發現軌道上的變壓器起火燃燒，約一小時半後火勢被撲滅。東京消防廳正在調查詳細情況。
一連串的停駛與意外使得東京16日一早的交通就陷入地獄狀態。早上8點50分左右，兩列停在田町站與高輪門戶站之間以及新橋站與濱松町站之間的京濱東北線電車，因長時間停駛且無法預估恢復時間，決定讓乘客下車至鐵軌上，並分別引導至田町站與濱松町站。
貼上「禁止進入」標示
品川站於上午10點左右，通往JR山手線月台的樓梯已貼上「禁止進入」的標示，並拉起管制線，民眾無法下到月台。許多人聚集在京急線換乘的出入口，形成長長人龍。由於JR宣布預計下午1點才能恢復行駛，導致更多人試圖轉乘京急線。
JR東日本對此事件表示：「對於造成的不便，我們深表歉意。」經過搶修，山手線內回線與京濱東北線全線於下午12點40分左右恢復運轉，山手線外回線則在下午1點過後恢復運轉。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章