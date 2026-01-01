日本大考吸引「電車痴漢」出沒　警部署4600人嚴陣以待

日本大學入學考試於17、18日登場，就往年常見針對考生的性騷擾犯罪，日本警方今年採取了前所未有的高強度對策，動員調集全國約4,600名警力，較去年大幅增加4成，重點部署於列車、大型轉運站及考場周邊車站。

根據日本《每日新聞》15日報道，每逢大學入學考試期間，日本社交媒體（SNS）上常出現如「考試日是痴漢（色狼）的好時機」、「鎖定女子大學沿線」等引發不安的惡意貼文。

要求平台刪除相關帖文

疑犯多認為考生因擔心遲到會影響前途，被害後往往不敢及時報案。對此，警視廳自13日起將該周定為「對策強化周」，甚至在東京都台東區淺草橋站邀請藝人與學生共同宣傳，呼籲根除性騷擾，並推廣防範犯罪的應用程式「Digi Police」（デジポリス），讓受害者能在不發聲的情況下，透過螢幕顯示「請救救我」向周邊求援。