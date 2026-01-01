挪威諾貝爾委員會︰無限制奬章如何處置　和平奬得奬者不變

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，將她在去年獲頒的諾貝爾和平獎章贈送給美國總統特朗普，宣稱表揚對方捍衛委內瑞拉的自由。挪威諾貝爾委員會(Nobel Committee)周五(16日)表示，沒有限制得奬者如何處置奬章、奬金和證書，但歷史上記錄的得奬者不會改變。

諾貝爾委員會發聲明指，無論獎章、證書或獎金被如何使用，歷史上記載的獲獎者始終會是原本的獲獎者。聲明又指，即便獎章或證書後來由其他人所有，這不會改變是誰獲頒諾貝爾和平獎，亦不會對「和平獎得主或他們參與的政治進程」發表評論。聲明未有提及特朗普和馬查多的名字，但表明奬項賦予的榮譽和認可，與挪威諾貝爾委員會最初指定的得獎者仍然密不可分。