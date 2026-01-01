特朗普擬組「國際和平委員會」挑戰聯合國 會費10億美元？

美國特朗普政府正積極推動成立名為「國際和平委員會」(Board of Peace)的全新國際組織，被指有意重塑現行國際秩序，挑戰聯合國在國際事務中的主導地位，負責加沙地區戰後管治及重建工作的「加沙和平委員會」將是屬下組織。有報道指，成員國在組織成立後首內捐款逾10億美元，將可獲永久席位，白宮否認設有「最低入會費」安排。
根據彭博社獲得的內部文件，「國際和平委員會」運作模式與傳統國際機構有顯著差異。據報組織章程草案，特朗普將擔任創始主席，由他決定邀請哪個國家的領袖加入，及至有3個成員國同意章程，和平委員會將正式成立。決策機制方面，委員會將採取多數制，每個成員國享有一票表決權，但特朗普將有最終否決權。
最引起關注的是草案中的財務條款，其中明確規定成員國若在組織成立首年捐款超過10億美元，將自動獲得永久會籍資格，否則需每3年須接受一次資格審核。據了解，正在籌劃中的「加沙和平委員會」未來也將納入此架構之下運作，顯示美國有意透過此機制主導中東地區的戰後重建進程。
部分國家明確反對
據報雖然部分歐洲國家已收到加入邀請，但多國政府對該組織的運作模式表達強烈疑慮，主要擔憂集中在資金流向缺乏透明度、主席權力過於集中，以及可能對現有國際體系造成的衝擊。有外交人士透露，部分國家已明確表示反對該提案，認為此舉將削弱聯合國等現有國際組織的功能。白宮在社交平台回應，指有關報道是誤導，強調和平委員會並沒最低入會費用。
至於加沙的「和平委員會」，白宮日前已公布成員名單，其中特朗普擔任主席，美國國務卿魯比奧、特朗普的特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納，以及英國前首相貝理雅等7人為創始執行委員會成員。世銀行長彭安傑也在創始執行委員會成員名單中，更多成員名單將在未來數周內公布。根據白宮去年9月發布、有關加沙停火及戰後安排的「20點計劃」，「和平委員會」將監督加沙戰後過渡治理。有分析認為，所謂的加沙「和平委員會」是美國控制加沙的工具。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）17日發表聲明說，美國公佈的所謂加沙地帶「和平委員會」成員名單完全符合以色列標準，服務於以方利益，令人「震驚」。