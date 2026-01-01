特朗普擬組「國際和平委員會」挑戰聯合國 會費10億美元？

美國特朗普政府正積極推動成立名為「國際和平委員會」(Board of Peace)的全新國際組織，被指有意重塑現行國際秩序，挑戰聯合國在國際事務中的主導地位，負責加沙地區戰後管治及重建工作的「加沙和平委員會」將是屬下組織。有報道指，成員國在組織成立後首內捐款逾10億美元，將可獲永久席位，白宮否認設有「最低入會費」安排。

根據彭博社獲得的內部文件，「國際和平委員會」運作模式與傳統國際機構有顯著差異。據報組織章程草案，特朗普將擔任創始主席，由他決定邀請哪個國家的領袖加入，及至有3個成員國同意章程，和平委員會將正式成立。決策機制方面，委員會將採取多數制，每個成員國享有一票表決權，但特朗普將有最終否決權。