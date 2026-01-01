特朗普為奪格陵蘭 加徵歐洲8國10%關稅脅迫

美國總統特朗普威脅對歐洲盟友加徵關稅，直至美國奪得屬丹麥自治區的格陵蘭。特朗普周六(17日)在社交平台稱，將於2月1日起，向丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國加徵10%關稅，而6月1日起會增至25%關稅，直至美國達成協議買下格陵蘭。有關國家均支持丹麥。格陵蘭和丹麥周六均有民眾示威抗議特朗普的收購要求，並強調應由格陵蘭民眾決定該島未來。特朗普以加強美國安全為由，堅持取得格陵蘭擁有權，但格陵蘭和丹麥領袖均表示格陵蘭「不可出售」。