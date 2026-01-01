特朗普為奪格陵蘭 加徵歐洲8國10%關稅脅迫

美國總統特朗普威脅對歐洲盟友加徵關稅，直至美國奪得屬丹麥自治區的格陵蘭。特朗普周六(17日)在社交平台稱，將於2月1日起，向丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國加徵10%關稅，而6月1日起會增至25%關稅，直至美國達成協議買下格陵蘭。有關國家均支持丹麥。格陵蘭和丹麥周六均有民眾示威抗議特朗普的收購要求，並強調應由格陵蘭民眾決定該島未來。特朗普以加強美國安全為由，堅持取得格陵蘭擁有權，但格陵蘭和丹麥領袖均表示格陵蘭「不可出售」。
格陵蘭｜歐盟將召開緊急會議
歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席科斯塔發表聯合聲明，指美國加徵關稅將破壞跨大西洋關係，並稱歐盟會與丹麥及格陵蘭團結一致。歐盟輪任主席國塞浦路斯要求周日召開緊急會議商討事件。丹麥外交大臣拉斯穆森對特朗普的宣布表示驚訝，他上周到華盛頓與美國副總統萬斯及國務卿魯比奧會晤，當時形容氣氛良好。英國首相施紀賢則稱，美方向北約盟友加徵關稅「完全錯誤」，稱會直接與華府商討此事。挪威、瑞典、法國和德國重申支持丹麥，指關稅不應當作格陵蘭主權討論的籌碼。另外，特朗普的關稅威脅或影響美國去年與歐盟和英國達成的貿易協議，該協議包括向歐洲貨品徵收15%基本關稅，以及對英國貨品徵收10%關稅。