國際
出版：2026-Jan-18 17:15
更新：2026-Jan-20 11:13

2016年懷舊風成美國網上潮流　專家分析：最後的快樂時光

美國社交平台近來掀起「2016年懷舊風」，名人、網民紛紛在網路分享2016年的流行文化和科技趨勢，專家認為，這種現象反映民眾對政治角力的厭煩，將2016年形容為「最後的快樂時光」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，包括Kylie Jenner、Karlie Kloss、與Reese Witherspoon等名人，近期紛紛在社交平台分享2016年的舊照，從厚重妝容、誇張眉型到「Snapchat」濾鏡，喚起一整個世代的網路記憶。

Ariana grande 2016年舊照 Bella Hadid2016年舊照 Kendall Jenner2016年舊照 Taylor Swift2016年舊照

報道引述美國佐治亞大學媒體與文化研究副教授Jessica Maddox指出，「當時我們確實比較不會『全時在線』，但反而在網上更有共同感。」她認為，許多人懷念的其實不是2016年本身，而是一個「單一文化仍存在、政治尚未全面吞噬日常生活」的時代。

副教授分析︰懷念政治尚未全面吞噬日常生活

美國天普大學（Temple University）社會學教授Dustin Kidd則指出，2016年被視為「最後的好年」，反映的是人們對政治劇烈變化的心理防衛，「把2016年重新定位為最後的快樂時刻，是在為那個政治全面主導文化之前的片刻尋找安慰。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

