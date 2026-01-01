2016年懷舊風成美國網上潮流　專家分析：最後的快樂時光

2016年懷舊風成網上潮流 專家分析：最後的快樂時光

美國社交平台近來掀起「2016年懷舊風」，名人、網民紛紛在網路分享2016年的流行文化和科技趨勢，專家認為，這種現象反映民眾對政治角力的厭煩，將2016年形容為「最後的快樂時光」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，包括Kylie Jenner、Karlie Kloss、與Reese Witherspoon等名人，近期紛紛在社交平台分享2016年的舊照，從厚重妝容、誇張眉型到「Snapchat」濾鏡，喚起一整個世代的網路記憶。