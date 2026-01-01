女兒遭男友襲擊父親趕至開槍 點錯相無辜男喪命(有片)

美國發生一宗點錯相事件，一名25歲青年無辜命喪槍下。報道指，一對父母收到女兒求救電話，稱遭男友襲擊。父母趕抵一個油站，不久見一輛汽車駛過，誤以為女兒在車上，結果那名父親二話不說開槍射擊該輛汽車，對方司機中槍後車子撞柱，夫婦兩人急忙上車逃離現場。中槍的司機送院後不治，而他只是一名陌生人，並非該對夫婦女兒的男友，那名父親現被控謀殺。

見到妻子追一輛汽車 以為女兒在車內 事發在去年聖誕節凌晨，39歲Jonathan Ross Mata上周三被落案起訴謀殺25歲的Desmond Butler。調查員指，Mata與妻子收到女兒來電，得悉她遭男友襲擊。兩人駕車到一個油站，預料女兒會被男友送到那裡放下。油站的閉路電視拍到他們的黑色車子先進入油站，未幾一輛灰色車子駛入油站但未有停下。Mata的妻子以為女兒在車內，追著該車試圖打開後座乘客車門但不果，那輛灰色車繼續向前駛並離開油站。

Mata見到妻子追著那輛汽車，以為女兒在車內，當該汽車駛至其前面經過時，他舉槍射擊。片段可見，之後現場爆出火光，相信是Butler的汽車撞柱產生。Mata的妻子似乎與女兒通電話，兩人赫然發現點錯相，但Mata未有上前救人，而是與妻子跑向自己的汽車駛離現場。警方指，Mata與Butler並不認識。Mata上周三向警方自首被捕。