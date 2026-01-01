西班牙南部兩列火車相撞　增至最少39死（更新／有片）

【17:50更新】西班牙當局宣布死亡人數已增至至少39人，而西班牙的運輸部長指，死亡人數「仍未最後定案」。當地緊急部門指，治療了112人，當中48仍留院，包括5名小童。另外有11人仍在醫院的深切治療部留醫。

西班牙國家鐵路的主席向當地國營電台表示，事件已排除是超速或人為錯誤，原因是如果是有人為失誤，列車的內部可以進行修正。他同時指2架列車當時的車速都低於路段限制的最高每小時250公里，而事故發生在直路而非彎道上。他認為可能是機件的問題或是基礎設施的事故引致意外。而西班牙交通部長亦指，事故的路段是直路，而且在去年5月才進行翻新，而當中第一列出事的列車「幾乎全新」的，故認為事故非常「奇怪」以及「難以解釋」，他表示預計最少需要1個月才可以公布調查初步結果。