西班牙南部兩列火車相撞　最少21死數十人傷(有片)

西班牙南部科爾多瓦省周日(18日)發生兩列火車相撞事故，造成至少21人死亡，數十人受傷，當中20多人重傷，死亡人數有可能攀升。

事發於當地18日晚近7時，西班牙鐵路基礎設施管理公司(ADIF)在社交平台X發佈至，一列從馬拉加(Malaga)開往馬德里的列車在阿達穆斯(Adamuz)附近出軌，衝到對向軌道，與對面路軌一列開往西南部韋爾瓦省的列車相撞，導致對向列車也出軌。列車相撞產生強大撞擊力導致車廂嚴重變形並衝出軌道。網上有影片及相片顯示，有乘客拍攝到事故後車廂內部情況，顯示車箱傾側；有乘客協助其他乘客離開車廂。傷者分別由直升機與救護車送往鄰近大型醫院搶救。西班牙內政部在第一時間對外說明災情，目前確認已有21名罹難者。當地救援團隊接獲報案後立即趕往現場，不排除死亡人數仍有攀升可能。