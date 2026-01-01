印尼飛機載十人山區失聯 大霧礙搜救暫尋獲1具遺體

印尼航空運輸公司（IAT）一架ATR 42-500飛機在1月17日日間失聯，最後定位地點在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）山區，當局證實機上共有7名機組員及3名乘客，目前已找到疑似其中一人的屍體，還有據信是失事飛機的碎片。
《路透社》報道，這架ATR 42-500飛機原訂從日惹省（ Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），機上載有7位機組員及3名乘客共10人，該班機由印尼海洋與漁業部包機，執行漁業空中巡查任務，3名乘客均為海洋與漁業部的工作人員。
雅加達東北1500公里失聯
當地時間周六下午1時30分多，該小型飛機在南蘇拉威西省馬洛斯地區（Maros）與空中交通管制中心失去聯絡。據報，飛機最後定位的位置布盧薩朗山（Mount Bulusaraung），距離印尼首都雅加達（Jakarta）東北方約1500公里。
南蘇拉威西省搜救單位官員Andi Sultan說，搜救人員在昨日早上7時46分起，發現飛機引擎、乘客座椅等許多殘骸和窗戶碎片，並在山區底部發現飛機的尾翼。
當天下午，在距離布盧薩朗山山頂約200米的山溝，搜救人員發現一具罹難者遺體，其他9人依然下落不明，有關單位派遣1200名人力持續搜索，但受制於濃霧及山區地形，搜救任務困難重重。
此外，IAT透過聲明表示，ATR 42-500飛機先前確實存在技術問題，但已在1月16日完成測試，從雅加達的哈利姆機場（HLP）飛往三寶壟（Semarang）、日惹省（Yogyakarta）的航班順利完成，沒有出現問題。
