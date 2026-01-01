熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-19 10:27
更新：2026-Jan-19 10:27

印尼飛機載十人山區失聯 大霧礙搜救暫尋獲1具遺體

分享：
印尼航空運輸公司1架飛機在南蘇拉威西省的布盧薩朗山區失聯，有關單位動員千名人力搜救。（路透社）

印尼航空運輸公司1架飛機在南蘇拉威西省的布盧薩朗山區失聯，有關單位動員千名人力搜救。（路透社）

adblk4

印尼航空運輸公司（IAT）一架ATR 42-500飛機在1月17日日間失聯，最後定位地點在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）山區，當局證實機上共有7名機組員及3名乘客，目前已找到疑似其中一人的屍體，還有據信是失事飛機的碎片。

《路透社》報道，這架ATR 42-500飛機原訂從日惹省（ Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），機上載有7位機組員及3名乘客共10人，該班機由印尼海洋與漁業部包機，執行漁業空中巡查任務，3名乘客均為海洋與漁業部的工作人員。

雅加達東北1500公里失聯

adblk5

當地時間周六下午1時30分多，該小型飛機在南蘇拉威西省馬洛斯地區（Maros）與空中交通管制中心失去聯絡。據報，飛機最後定位的位置布盧薩朗山（Mount Bulusaraung），距離印尼首都雅加達（Jakarta）東北方約1500公里。

布盧薩朗山山頂約200米處的山溝，搜救人員發現1具罹難者遺體。（美聯社） 有關單位派遣1200名人力持續搜索，但受限於濃霧及山區地形，搜救任務困難重重。（美聯社） 據信是印尼失事飛機的碎片。（美聯社） 飛機最後定位的位置布盧薩朗山（Mount Bulusaraung），當局派員搜救。（美聯社）

南蘇拉威西省搜救單位官員Andi Sultan說，搜救人員在昨日早上7時46分起，發現飛機引擎、乘客座椅等許多殘骸和窗戶碎片，並在山區底部發現飛機的尾翼。

當天下午，在距離布盧薩朗山山頂約200米的山溝，搜救人員發現一具罹難者遺體，其他9人依然下落不明，有關單位派遣1200名人力持續搜索，但受制於濃霧及山區地形，搜救任務困難重重。

adblk6

此外，IAT透過聲明表示，ATR 42-500飛機先前確實存在技術問題，但已在1月16日完成測試，從雅加達的哈利姆機場（HLP）飛往三寶壟（Semarang）、日惹省（Yogyakarta）的航班順利完成，沒有出現問題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務