印尼飛機載十人山區失聯 大霧礙搜救暫尋獲1具遺體

印尼航空運輸公司1架飛機在南蘇拉威西省的布盧薩朗山區失聯，有關單位動員千名人力搜救。（路透社）

印尼航空運輸公司（IAT）一架ATR 42-500飛機在1月17日日間失聯，最後定位地點在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）山區，當局證實機上共有7名機組員及3名乘客，目前已找到疑似其中一人的屍體，還有據信是失事飛機的碎片。

《路透社》報道，這架ATR 42-500飛機原訂從日惹省（ Yogyakarta）飛往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），機上載有7位機組員及3名乘客共10人，該班機由印尼海洋與漁業部包機，執行漁業空中巡查任務，3名乘客均為海洋與漁業部的工作人員。

雅加達東北1500公里失聯