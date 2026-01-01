德軍派兵進駐格陵蘭44小時突然撤離　惹外界揣測(有片)

美國總統特朗普日前宣布，由2月起對包括德國在內的8個歐洲國家課徵10%的關稅，並於6月提高至25%，直至就格陵蘭的全面收購達成協議為止。德國聯邦國防軍(Bundeswehr)近日派遣一支由15人組成的小型特遣隊前往格陵蘭島，不過卻在無預警的情況下提前撤退，未知是否因特朗普加徵關稅有關，或是另有原因。

德國國防部當地時間14日晚表示，應丹麥要求，德國於15日向格陵蘭島派遣13名士兵，作為與歐洲其他國家聯合開展的一項「北極耐力」考察任務，並指該任務旨在探索可能採取的軍事措施，以加強該地區的安全保障。隨後又增派了2名專家，合共15人。德國《圖片報》(Bild)報道，這支15人組成的德國軍事偵察小組於當地時間周五(16日)抵達格陵蘭，在該島部署44小時後，周日(18日)收到緊急撤離命令，自格陵蘭首都努克(Nuuk)搭機離境。柏林方面未向當地部隊提供任何理由，僅要求返回，所有預定行程均被緊急取消。