巴菲特要子女10年內捐出1500億美元　小兒子坦言：我想退出(有片)

股神巴菲特上月正式卸任波克夏公司執行長，他的3名子女，72歲的Susan、71歲的Howard以及67歲的Peter近日罕有一同接受CNBC訪問，談及父親交給他們的艱鉅考驗，就是一旦父親去世，要於10年內全部捐出其1,500億美元(約1.16兆港元)的巨額遺產基金，即平均每年要捐出150億美元(約1,169億港元)。

2024年，巴菲特宣布，他去世後，遺產將交由一個新的慈善基金會管理，將獲得巴菲特99%的財富。該基金會由他的3名子女負責，所有資金分配方案必須經三人一致同意方可執行，且需在他去世後的10年內全部捐贈完畢。據傳媒估算，巴菲特的身家目前已超過1,500億美元。Peter受訪時坦言：「我並不想接手」他透露，得知父親安排後第一時間想拒絕：「我打電話給父親說『我想退出』，他回應『我不怪你』。這顯然給我們帶來了巨大壓力。」Howard說：「這是前所未有的事，尤其是以家族形式來推進。」Susan補充：「這筆金額實在太大了。」