81歲阿婆當遊戲實況主爆紅　背後原因感動網民(有片)

美國亞利桑那州一名八旬婆婆，因為想替罹癌的孫仔籌醫療費，成為YouTube開設頻道，玩起電腦遊戲《Minecraft》，詎料第一條影片曝光後立即爆紅，她對孫仔的愛亦感動網民紛紛捐款，幫助婆婆成功籌得醫藥費，籌得金額更已達到約4.2萬美元(約32.7萬港元)，近日更傳出婆婆的孫仔已抗癌成功。

綜合報道，亞利桑那州鳳凰城81歲婆婆Sue Jacquot於去年10月，在兩名孫仔的介紹下，第一次接觸電腦遊戲《Minecraft》，並創建了YouTube 頻道「Gramma Crackers」。詎料她的第一條影片「The Best Start Ever in Minecraft」上線後立即爆紅，觀看數突破72萬次，之後頻道陸續更新，平均觀看量也達到了數萬或數十萬次，頻道訂閱人數至今已突破31萬人。Sue表示，她開頻道是為了替2024年被診斷罹癌的 17 歲孫仔Jack Self籌醫療費，並坦言自己一開始只是想多陪陪孫子：「我其實對遊戲一點都不好奇，但只要孫子想跟你互動，你就會願意去做」。