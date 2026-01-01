智利山火最少18人死 兩個地區進入災難狀態（有片）

南美洲國家智利南部地區遭遇嚴重山火，至少2萬人被迫撤離，死亡人數已攀升至18人。總統博里奇（Gabriel Boric）已於昨日（1月18日）宣布努布雷（Nuble）和比奧比奧（Bío Bío）2個地區進入「災難狀態」。

根據《路透社》，博里奇在台X上發文表示，「有鑑於嚴重的山火持續延燒，我決定宣布努布雷和比奧比奧地區進入災難狀態。所有資源都已到位」。這兩個地方位於首都聖地牙哥（Santiago）以南約500公里處。

智利國家林業局（CONAF）數據顯示，截至昨日上午，消防員正在全國各地與24處滅火，其中規模最大的火災集中在宣布災難狀態的2個地區。博里奇在昨晚與南部城市受災地區的首長會面後證實，山火已造成至少18人喪生。