危地馬拉監獄暴動黑幫殺8警 全國進入緊急狀態30日

危地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）於昨日（1月18日）宣布全國進入30日緊急狀態，該國安全部隊成功拯救數十名遭監獄囚犯挾持的獄警，但隨後爆發的幫派報復攻擊造成至少8名警察殉職、另有10人受傷。 3座監獄囚犯一度挾持獄警 綜合外媒報道，1月17日清晨，3座男子監獄同時發生暴動，囚犯挾持46名獄警作為人質。政府指控18街幫派（Barrio 18）策劃這場暴動，企圖為其成員爭取更多獄中特權。當安全部隊奪回關押該幫派首腦Aldo Duppie監獄控制權後，幫派隨即在首都危地馬拉市周邊多處發動針對警方的暴力攻擊。這名綽號「狼」（El Lobo）的幫派頭目已被重新押回監獄。

阿雷瓦洛表示，緊急狀態將允許國家動用包括警察和軍隊在內，可以全力打擊幫派暴力。根據危地馬拉法律，緊急狀態可暫時限制或中止公民自由，並擴大安全部隊的權力，以應對公共秩序威脅。警方提供的影像顯示，1月18日上午，警員護送肩部帶血的18街幫派首腦離開遭囚犯佔領的監獄。 逮捕7名幫派成員 危地馬拉內政部長Marco Antonio Villeda指出，武裝幫派在首都各地襲擊中殺害8名警察，另有10名警員受傷，1名幫派成員在衝突中死亡。他表示，警方已逮捕7名幫派成員，查獲2支步槍並扣押2輛車輛，強調「國家不會向這些罪犯屈膝」。

阿雷瓦洛宣布全國哀悼3日，並強調緊急狀態不應改變危地馬拉人的正常生活。他在全國電視講話中表示：「他們的目的是恐嚇安全部隊和市民，讓我們在打擊幫派及相關鬥爭中放棄。但他們會失敗。」 國家民警總監David Boteo1月18日曾建議市民留在家中，美國駐危地馬拉大使館也對美國公民發布安全警告。教育部長取消全國今日的學校課程，阿雷瓦洛表示這是預防性措施。

位於首都西南方約76公里的埃斯昆特拉（Escuintla）更新監獄（Renovación prison），數百名鎮暴警察突襲該設施，拯救9名遭挾持的獄警。隨後當局陸續奪回首都另外2座監獄的控制權，分別救出6名和28名獄警。