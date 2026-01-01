中國遊客偷爬富士山遇險　連累10搜索人員山上捱夜

日本靜岡縣警察，在周日（18日）下午接獲報案，表示一名中國籍的男子在富士山封山期間登山，最終在富士宮口八合目失足跌倒而需要求助救援。對於事件，富士宮市的市長認為要考慮當封山時仍強行登山的人，在需要緊急援助時提出「用者自付」。

據日本媒體報道，在周日下午1時半，遇上事故的20歲中國籍男子向消防通報，表示在富士宮口八合目的位置跌倒，足踝扭傷而無法行走。有關男子在周日凌晨出法，在富士宮路線的入口獨自上山。在下山途中，因為在樓梯摔倒，無法繼續前行而撥緊急電話求助。其後靜岡縣警察，派出山難救助隊分3批共10人登山協助，在晚上8時半發現男子，其餘隊員亦在晚上11時抵達八合目位置，但因為風勢強勁，拯救隊的10名隊員連同男子需要在現場等待風勢減弱後，在今日才能下山。