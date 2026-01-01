GTA 6癌末粉絲等不及想提早試玩 遊戲公司答應請求

事件起因是一名Ubisoft Toronto的遊戲開發者Anthony Armstrong，在LinkedIn發文聯繫Rockstar，表示一名喜愛《GTA》的家人因為罹患癌症，獲醫生告知只剩6到12個月的壽命，可能無法等到《GTA6》於2026年11月正式推出。患者的居住地點與 Rockstar位於加拿大奧克維爾（Oakville）工作室僅數步之遙。Armstrong期望通過業界人脈，令Rockstar安排獨家試玩機會，讓對方在人生最後階段體驗等候多年遊戲，即使需簽保密協議亦沒問題。

這篇貼文隨即被業界人士轉發分享，Armstrong隨後透露Take-Two的高層Strauss Zelnick已經親自聯繫他們，並協助和Rockstar團隊交談。最終Armstrong 興奮表示：「我們今天和他們談過了，並獲得了非常棒的消息」，及後相關文章已經刪除，外界普遍推測是為了配合Rockstar的保密政策，但也間接證實這位末期病患將極大機率能提前玩到這款未上市的大作。而消息已在社交媒體流傳，不少網民對Rockstar善舉大表讚賞。

非首次為末期病患破例

這並非Rockstar首次為末期病患提供提早試玩機會。2018 年Rockstar曾讓荷蘭一名末期病人在《Red Dead Redemption 2》發售前率先體驗遊戲。