熱門搜尋:
渣打馬拉松2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-19 16:49
更新：2026-Jan-19 16:49

GTA 6癌末粉絲等不及想提早試玩 遊戲公司答應請求

分享：
全球機迷引頸以待的開放世界大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA6》）再度延期至2026年11月19日推出。

全球機迷引頸以待的開放世界大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA6》）再度延期至2026年11月19日推出。

adblk4

全球機迷引頸以待的開放世界大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA6》）再度延期至2026年11月19日推出。報道指，近日遊戲公司Rockstar Games破天荒同意一名末期癌症患者可以在正式發售前提早試玩遊戲，讓他在人生最後階段圓夢。

Ubisoft Toronto的遊戲開發者Anthony Armstrong，在LinkedIn發文聯繫Rockstar，稱希望為癌末家人可以提早試玩GTA 6 Ubisoft Toronto的遊戲開發者Anthony Armstrong，在LinkedIn發文聯繫Rockstar，稱希望為癌末家人可以提早試玩GTA 6 《Grand Theft Auto 6》（GTA 6）第二條預告突然面世。 《GTA 6》延遲到26年推出 打亂PS5 Pro銷售計劃？ GTA 6｜Leonida的Vice City為遊戲主要場景。 GTA 6｜Gatorland Park是美國佛羅里達中的主題樂園。 GTA 6｜Caribbean Club Key Largo在現實中為著名酒吧。 GTA 6｜Jason以《Grand Theft Auto: Vice City》Tommy Vercetti打扮。 GTA 6｜Ammu-Nation店主Phil Cassidy粉墨登場。 GTA 6｜遊戲中可能會加入釣魚小遊戲。 GTA 6｜預告可見有健身的片段。

事件起因是一名Ubisoft Toronto的遊戲開發者Anthony Armstrong，在LinkedIn發文聯繫Rockstar，表示一名喜愛《GTA》的家人因為罹患癌症，獲醫生告知只剩6到12個月的壽命，可能無法等到《GTA6》於2026年11月正式推出。患者的居住地點與 Rockstar位於加拿大奧克維爾（Oakville）工作室僅數步之遙。Armstrong期望通過業界人脈，令Rockstar安排獨家試玩機會，讓對方在人生最後階段體驗等候多年遊戲，即使需簽保密協議亦沒問題。

adblk5

這篇貼文隨即被業界人士轉發分享，Armstrong隨後透露Take-Two的高層Strauss Zelnick已經親自聯繫他們，並協助和Rockstar團隊交談。最終Armstrong 興奮表示：「我們今天和他們談過了，並獲得了非常棒的消息」，及後相關文章已經刪除，外界普遍推測是為了配合Rockstar的保密政策，但也間接證實這位末期病患將極大機率能提前玩到這款未上市的大作。而消息已在社交媒體流傳，不少網民對Rockstar善舉大表讚賞。

非首次為末期病患破例

這並非Rockstar首次為末期病患提供提早試玩機會。2018 年Rockstar曾讓荷蘭一名末期病人在《Red Dead Redemption 2》發售前率先體驗遊戲。

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務