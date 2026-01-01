熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-19 17:48
更新：2026-Jan-19 17:48

日本大阪小學生慘遭欺凌　中學生勒頸掟落海

螢幕擷取畫面 2026 01 19 171512

日本大阪發生的學童欺凌事件。

在日本的社交平台，近期多次爆出學童的欺凌影片。最新的一宗，一名據報初中生的學生，先用手臂絞纏一名小學生的頸，其後男童被推下海中，遭旁邊的人嘲笑及戲弄。大阪市的教育委員會確定事件是當地的市立學校，並表示會與警察合作調查事件。

有關的影片在上周末（17日）開始在社交平台的上流傳。從最初的影片，一名男學生手臂勒住一名明年年幼的小童的頸，並將他拉來拉去。之後另一段影片，穿上同一件衫的小童掉下海中，有人向男童倒水，亦有人在旁邊取笑。事件引起日本網民的高度關注，並指出涉事的學生身份及其所有的學校。

螢幕擷取畫面 2026 01 19 171458 螢幕擷取畫面 2026 01 19 171547

大阪市教育委員會今日確認，有關影片是屬於大阪市立學校的事件，並認為這是一宗嚴重的欺凌案件，教育委員會指會與學校及警察合作去處理事件。委員會表示，已經著手協助受害的學生：「確保受害兒童的安全是我們的首要任務，我們正在為他們提供身心方面的關懷。我們希望繼續提供這種關心。」而對於加害者，委員會表示絕不容忍，並會對學生提供指導。

網民起底加害男生

不過，網民對事件非常憤怒，並指事件已不是欺凌，而是殺人未遂的事件。因為影片中的小童被勒頸後一度失神而被推落海。並已找出涉案男生的身份，指該男生是一名中學一年級生，並連同其父親的資料都已被公開。大阪市教育委員會指：「無論出於何種原因，洩露個人資料及誹謗都是嚴重侵犯人權的行為。我認為我們必須對兒童及學生進行全面的資訊倫理教育。這段影片的傳播會造成二次傷害和精神痛苦。請妥善保護受害者。」

