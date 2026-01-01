日本大阪小學生慘遭欺凌　中學生勒頸掟落海

在日本的社交平台，近期多次爆出學童的欺凌影片。最新的一宗，一名據報初中生的學生，先用手臂絞纏一名小學生的頸，其後男童被推下海中，遭旁邊的人嘲笑及戲弄。大阪市的教育委員會確定事件是當地的市立學校，並表示會與警察合作調查事件。

有關的影片在上周末（17日）開始在社交平台的上流傳。從最初的影片，一名男學生手臂勒住一名明年年幼的小童的頸，並將他拉來拉去。之後另一段影片，穿上同一件衫的小童掉下海中，有人向男童倒水，亦有人在旁邊取笑。事件引起日本網民的高度關注，並指出涉事的學生身份及其所有的學校。