高市早苗解散眾議院2月8日投票 稱甘願賭上首相一職

日本首相高市早苗周一(19日)正式宣布，將於周五(23日)國會例行會議上解散眾議院，並於2月8日舉行投票選出新一屆眾議員。在眾議院奪得多數議席的政黨將推舉首相人選，外界認為高市自去年10月上任以來，民望一直維持在約七成，期望藉著其高人氣為執政自民黨取得更多議席以便她施政。高市在宣布解散眾院的記者會上強調，「我本人也將賭上首相一職的去留，是否願意將國家的經營交託給高市早苗，希望能由國民直接做出判斷。」高市充滿活力的工作態度，以及有別以往日本首相嚴肅的形象為她帶來極高民望，但與中國關係鬧僵的問題目前仍未解決。

高市指出，眾議院選舉被稱為政權選擇的選舉，如果自民黨與盟友日本維新會能取得過半席次，她將續任首相；若未能過半，則可能是野田首相、齊藤首相，或其他人出任。雖然是間接的方式，但也等同於由國民來選擇首相。自民黨目前在眾議院擁有199席次，與維新會合共233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。

高市：上次眾議院選舉無人預想我出任首相 高市早苗周一在記者會上表示：「今天，身為首相(內閣總理大臣)，我已作出決定，將於1月23日解散眾議院。為甚麼是現在？高市早苗是否適合擔任首相，我認為只能交由作為主權者的國民來做出判斷。」她又指出：「上一次眾議院選舉時，外界甚至沒有預想到我有可能承擔日本國家經營的責任。解散國會是一項極其沉重的決定，這是不逃避、不拖延，為了與國民一同決定『日本前進方向』而做出的抉擇。」高市表示：「包括自民黨總裁選舉，以及與日本維新會簽署的聯合執政協議中所載的政策在內，重大的政策轉向，將隨著今年國會審議的令和8年度預算案及政府提出的法案而正式展開。其中有許多政策，在上一次眾議院選舉時，並未寫入自民黨的政權承諾中。」