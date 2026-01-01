聯合國秘書長認安理會已無效　批美國強權凌駕國際法

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）訪問英國，並在當地接受訪問。他承認聯合國的安理會已失去對世界的代表性以及失效，同時批評美國以強權凌駕於國際法。

古特雷斯在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，指美國現時以自己的強權凌駕在國際法之上，並認為美國已認為多邊協商已不是解決辦法。對於美國總統特朗普（Donald Trump），在去年聯合國大會上質疑聯合國的存在意義時，他指自己「結束了7場的戰爭」而聯合國「甚麼也沒有嘗試去幫助解決任何一場戰爭的問題」，並批評聯合國無法提供任何的幫助。