國際
出版：2026-Jan-19 18:54
更新：2026-Jan-19 18:54

聯合國秘書長認安理會已無效　批美國強權凌駕國際法

2026 01 16T174453Z 1052747005 RC2H2JANKVMO RTRMADP 3 BRITAIN POLITICS STARMER UN

聯合國秘書長古特雷斯訪問英國，與英國首相施紀賢會面。(路透社)

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）訪問英國，並在當地接受訪問。他承認聯合國的安理會已失去對世界的代表性以及失效，同時批評美國以強權凌駕於國際法。

古特雷斯在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，指美國現時以自己的強權凌駕在國際法之上，並認為美國已認為多邊協商已不是解決辦法。對於美國總統特朗普（Donald Trump），在去年聯合國大會上質疑聯合國的存在意義時，他指自己「結束了7場的戰爭」而聯合國「甚麼也沒有嘗試去幫助解決任何一場戰爭的問題」，並批評聯合國無法提供任何的幫助。

2026 01 16T173752Z 1371399020 RC2H2JA5CLCW RTRMADP 3 BRITAIN POLITICS STARMER UN

聯合國秘書長古特雷斯訪問英國，並與英國首相施紀賢會面。(路透社)

指安理會要改革構成

古特雷斯在訪問中，反駁指聯合國在努力促使成員國遵守《聯合國憲章》中的國際法，並指聯合國有「積極參與」解決全球的衝突，不過他承認「聯合國沒有影響力，大國的影響力更大。」古特雷斯質疑，這種強權介入的做法是否能長遠降決問題。他承認聯合國需要改革來有效解決193個成員國面對的挑戰和問題，他指：「有人認為，法律的力量應該被強權所取代。的確，看看美國目前的政策，就會發現他們堅信多邊協商的解決方案並不重要，重要的是美國行使權力和影響，有時甚至凌駕於國際法之上。」他又承認，設計用於維持國際和平及安全的聯合國安全理事會，已經不能在代表全球以及「失效」。

他認為，安理會的組成應該改革，他指某些成員國會利用否決權才謀取利益，當中批評3個歐洲國家作為常任理事並不反映世界，並希望改革來「重獲合法性」以及「代表全世界的聲音」，同時他認為要限制「否決權」，避免不鹿接受的「阻撓」。不過他認為，多方協商的做法仍是會獲得支持：「我認為人們有時會不願意與強權對抗。但事實是，如果我們不與強權對抗，我們就永遠無法擁有一個更美好的世界。」

