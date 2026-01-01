巴基斯坦商場大火65人仍失蹤 至今15死80傷燒毀逾1000店舖

巴基斯坦最大城市卡拉奇一個商場周六晚(17日)起火，死亡人數周一增至15人，另有80人受傷，仍有65人失蹤。起火商場有1,200間店舖，樓高數層，面積大過足球場，焚燒了超過24小時才受控。周一所見商場大部分已坍塌。一名男子稱，妻子與媳婦和媳婦的母親周六傍晚到了商場購物，至今仍然失蹤。他指，抬出來的遺體破碎到難以辨認。

家屬：家人到商場購婚禮用品6人失聯 拯救人員在瓦礫中搜尋生還者，現場聚集了數百人，包括等候親人消息的人，以及一切付之一炬的店東。有人說，經營了20年生意，現在甚麼也沒有了。卡拉奇市長Murtaza Wahab周日晚到場視察，即大火燒了23小時後，現場民眾群情洶湧，有人高叫反政府口號，抗議消防部門反應緩慢。一名女家屬稱，6名家人到商場購買婚禮用品，最後通話是他們15分鐘後回家，「現在我們只望可以找回幾多對手、幾多手指、幾多對腳，就這樣。已完全沒有希望」。

救援人員稱，當局在周六晚10時38分接到Gul Plaza起火的報案，指地面店舖起火。消防員抵達時，火勢已蔓延至上面樓層，幾乎整個商場被燒著。消防員指，該商場缺乏通風系統，導致商場內充斥濃煙，拖慢他們尋找受困人士。警方周日稱，似乎是電線短路引發火警。