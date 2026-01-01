日本明起勢連續5天落警報級大雪　部份地區或降至零下9度

日本國土交通省、氣象廳昨日（1月19日）發布大規模降雪示警，預料周三（1月21日）至周五（1月25日）期間，日本北部到西部日本海沿岸累積降雪量偏大，尤其東北地區在未來24小時累積降雪量上看70厘米。

日本傳媒《NHK》、《TBS》報道，日本國土交通省、日本氣象廳昨日召開聯合記者會，指21日至22日開始，日本上空將迎來一波強烈的冬季氣壓，日本全境的山區、平地，乃至太平洋沿岸一側，都會受到影響，強度預估值可能來到零下9度或更低，已達「暴雪」的標準溫度，影響時間預計從21日一直到25日，至少5天。