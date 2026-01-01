日本明起勢連續5天落警報級大雪　部份地區或降至零下9度

日本國土交通省、氣象廳昨日（1月19日）發布大規模降雪示警，預料周三（1月21日）至周五（1月25日）期間，日本北部到西部日本海沿岸累積降雪量偏大，尤其東北地區在未來24小時累積降雪量上看70厘米。
日本傳媒《NHK》、《TBS》報道，日本國土交通省、日本氣象廳昨日召開聯合記者會，指21日至22日開始，日本上空將迎來一波強烈的冬季氣壓，日本全境的山區、平地，乃至太平洋沿岸一側，都會受到影響，強度預估值可能來到零下9度或更低，已達「暴雪」的標準溫度，影響時間預計從21日一直到25日，至少5天。
持續時間長 數年一遇
氣象廳天氣監視警報中心指出，雖然這波冷空氣不是今年最強，但持續時間這麼長的仍是罕見，可說是「數年一遇」的程度，將對交通和除雪工作帶來一定程度影響。
具體降雪預測狀況上，今日傍晚至21日傍晚的24小時降雪量預報，東北地區、新潟縣約70厘米，北海道、北陸地區約50厘米，長野縣、山陰地區約30公分。
接著到1月22日傍晚的24小時期間，新潟縣降雪預估值上看100厘米，東北、北陸、近畿等地區約70厘米，長野縣和山陰地區約50厘米，關東地區北部約40厘米。在此之後仍有可能繼續下雪、積雪，日本海一側的平原同樣要注意大雪發生，日本的太平洋一側局部較少下雪的地區，也可能會有大雪。
另外，針對關東甲信越地區及東京都的下雪預測，氣象廳表示，目前大雪範圍預估會集中在群馬縣北部、長野縣北部一帶，平原地區暫無大雪跡象。但氣象廳預警，若「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）停滯不走，則可能加劇局部地區降雪情況。
