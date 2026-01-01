英男童失蹤35年 母親決不放棄 不信兒子遇害 提一大猜測

英國男童尼德漢(Ben Needham)於35年前希臘度假島崑士(Kos)失蹤，現年53歲的母親凱莉(Kerry Needham)至今未放棄尋找愛兒，她近日再度公開發聲，引起社會關注。 傳一男子臨終前稱誤殺男童 大規模挖掘無果 1991年7月24日，年僅21個月的尼德漢在祖父母農舍外玩耍時突然人間蒸發。2012年曾有說法指尼德漢可能遭挖土機意外壓死，3年後更有人爆料聲稱，司機巴卡斯(Konstantinos“Dino”Barkas)臨終前承認誤殺並埋葬了尼德漢。 但凱莉始終不信，認為此說法不合邏輯。她指若事件屬意外，巴卡斯無需隱瞞，因責任會落在家人疏於看管上；而警方曾大規模挖掘，甚至挖出古墓，卻沒找到任何與尼德漢有關的證據。

相信兒子可能遭吉普賽人販集團綁走 凱莉近日透露，她相信兒子可能遭吉普賽人販集團綁走，並被非法收養。她表示，最近收到一名女子的電郵，稱其男友可能就是尼德漢，並指出其過去有許多「巧合」與「不合理之處」。凱莉已將資料交給英國南約克郡警方，並計劃進行DNA檢測。她強調自己並未因此感到欣喜，因為資訊有限，也沒見過該名男子的照片。

據報案件當年廣受關注時，曾有希臘男子聯絡尼德漢的祖父，建議調查吉普賽人，因為有集團涉嫌將孩子「出售作非法收養」，並稱班的金髮藍眼會更值錢。多年後，有警官認為，尼德漢可能在失蹤後不久就被人經由港口帶離，但無法證實。

指1950至1990年代希臘兒童販運猖獗 凱莉多年來深入研究人口販運，雖未找到其兒子被拐的證據，但指出1950至1990年代希臘兒童販運猖獗。她並追查到一名長者，自稱嬰兒時期被從希臘販運至紐約，凱莉認為紐約是非法收養的「巨大中心」。 1991年夏天，年僅19歲的凱莉帶著兒子尼德漢，從英國謝菲爾德搬到崑士島伊拉克利斯村。7月24日，她將尼德漢交給祖父母照顧，自己去酒店上班。當天下午2時30分，祖父母發現尼德漢失蹤，起初以為他跟舅舅回家，但很快發現並非如此，隨即報警。當晚10時，祖母趕到酒店告知噩耗。家人起初仍相信尼德漢會自行出現，又希望有人見酷熱天氣而收留了他，但隨著時間推移，才逐漸意識到他可能遭綁架。

憑「母親的直覺」堅持尋兒 凱莉表示，若她相信兒子已死，就不會繼續承受「壓力、創傷與心碎」。多年來雖對心理健康造成巨大負擔，她仍憑「母親的直覺」堅持尋找，深信尚有未揭露的真相。近年她搬到土耳其安塔利亞，與伴侶過著簡單生活，並建立網站推動尋子行動。