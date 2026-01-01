特朗普打關稅戰強奪格陵蘭 歐盟擬徵美逾8000億關稅

美國總統特朗普誓要從北約成員國之一的丹麥手上奪得格陵蘭，不惜以關稅作武器逼歐洲就範，日前威脅下月起會向支持丹麥的歐洲8國加徵10%關稅，若無果會於6月增至25%稅率。歐盟成員國的外交官員周日在布魯塞爾會面3小時，有官員透露，歐盟正考慮嚴厲貿易措施對抗特朗普的脅迫，包括向美國徵收價值930億歐元(約8,432億港元)的關稅，並且在下月6日生效。歐盟委員會發言人稱，準備回應特朗普的同時，會保持與美國各層面的接觸；雖然歐盟首要目標是避免局勢升級，但也會「強硬和負責任地」回應。

有份出席周日會議的歐洲外交官員稱，他們定下清楚的界線，絕不容忍。目前他們討論有甚麼選項，但一旦特朗普落實對有關國家加徵關稅，他們不再只是討論可供選項，而是決定採取哪一個選項。外媒報道提到的930億歐元報復性關稅，其實是再次啟動歐盟去年7月未與美國達成貿易協議前，擬對美國關稅戰採取的反制措施；與其他選項相比，此一措施可迅速執行。報道指，其他選項包括限制美國公司進入歐盟市場。

另一選項是歐盟最強硬措施「反脅迫工具」。該措施是用來懲罰其他國家利用貿易手段對歐盟或其成員國作出地緣政治威嚇。但這是一個非常強硬的措施，或引起部分歐盟成員國的憂慮。在會議前，法國總統馬克龍表示，將會要求歐盟啟動反脅迫工具，措施包括限制參與公營部門招標、限制投資或銀行業的准入資格，以及對美國有貿易順差的服務業施加限制。一旦啟動反脅迫工具，歐盟可以對相關國家加徵關稅、對科技公司徵收新稅、限制投資，甚至禁止相關企業參與歐洲公共採購投標等。