意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴逝世　享年93歲

意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴(Valentino Garavani)逝世，享年93歲。他的基金會星期一(19日)在社交平台公佈，華倫天奴當日在羅馬的住所平靜安詳離世，家人與摯愛親友陪伴在側，未有交代死因。

華倫天奴與伴侶暨事業夥伴Giancarlo Giammetti共同創立的基金會表示，他的遺體將會在星期三(21日)起一連兩日給公眾瞻仰，葬禮將於星期五(22日)舉行。時尚界紛紛致哀，Giorgio Armani家族、Donatella Versace皆公開表達哀悼。意大利總理梅洛尼形容，國家失去一位傳奇人物，讚揚華倫天奴是無可爭議的風格與優雅大師，以及意大利高級時裝的永恒象徵。