國際
出版：2026-Jan-20 08:48
更新：2026-Jan-20 08:48

意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴逝世　享年93歲

意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴逝世，享年93歲。(X)

意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴(Valentino Garavani)逝世，享年93歲。他的基金會星期一(19日)在社交平台公佈，華倫天奴當日在羅馬的住所平靜安詳離世，家人與摯愛親友陪伴在側，未有交代死因。

華倫天奴與伴侶暨事業夥伴Giancarlo Giammetti共同創立的基金會表示，他的遺體將會在星期三(21日)起一連兩日給公眾瞻仰，葬禮將於星期五(22日)舉行。時尚界紛紛致哀，Giorgio Armani家族、Donatella Versace皆公開表達哀悼。意大利總理梅洛尼形容，國家失去一位傳奇人物，讚揚華倫天奴是無可爭議的風格與優雅大師，以及意大利高級時裝的永恒象徵。

20世紀時尚界巨匠之一

華倫天奴1932年出生於意大利米蘭南部小鎮沃蓋拉一個富裕家庭，在巴黎接受培訓和工作後，1959年在羅馬以自己的名字「Valentino」案創立自己的時裝店。華倫天奴被視為是20世紀時尚界巨匠之一，與Giorgio Armani及「老佛爺」Karl Lagerfeld齊名，他設計的奢華禮服深受眾多名人喜愛，他創造了標誌性的色調「華倫天奴紅」，將品牌推向全球。不少名人及影星都是他的顧客，包括曾為已故荷里活影星伊莉莎白泰萊設計婚紗，其他顧客包括柯德莉夏萍、美國前第一夫人積琪蓮甘迺迪(Jacqueline Kennedy)、比利時皇太后寶拉等。

