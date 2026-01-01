西班牙出軌意外增至40死　初步排除事故涉司機失誤

西班牙南部科爾多瓦省兩列高速列車星期日晚相撞，造成40人死亡，百多人受傷的事故，經營被撞列車的西班牙國家鐵路初步排除事故是車速過快和司機失誤引起，懷疑事故起因和列車或鐵路設施有關。
今次是西班牙13年來最嚴重的列車相撞事故，大批調查人員繼續在出事現場蒐證。交通大臣普恩特質疑事故起因不尋常，指出軌的列車出事前4日才接受檢測，而涉事路段亦是直路，路軌去年5月才更換。經營出軌列車的私人營運商透露，涉事列車2022年出廠，車齡不夠4年。至於經營被撞列車的西班牙國家鐵路則稱，初步排除事故是車速過快和司機失誤引起，稱若果司機操作失誤，列車有自動系統即時修正，懷疑事故起因和列車或鐵路設施有關。外電引述消息人士指，技術人員初步發現出事現場，連接兩段路軌的魚尾板接駁位有磨損，令路軌出現罅隙，估計已存在一段時間，隨著列車經過，令罅隙不斷擴大。鐵路事故調查委員會及鐵路營運商暫時未有回應。
首相宣布全國哀悼3日
首相桑切斯周一(19日)與普恩特到出事現場視察，桑切斯強調會查明事故原因，又宣布全國為遇難者哀悼3日。他已取消原定到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的外訪行程。慘劇後，西班牙不少地方下半旗誌哀。西甲球隊皇家馬德里也在操練期間為遇難者默哀。