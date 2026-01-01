美軍拳打3歲男童　抽起掐頸問「你玩夠未？」(慎入有片)

美國德州一名29歲軍人暴力毆打一名3歲男童，他的暴行遭其他住戶的監視器拍下並被放上網，引來網民謾罵與撻伐。警方表示，受虐男童在送醫治療後並無大礙，該軍人目前已被關押監獄，暫時被控傷害兒童，保釋金為20萬美元(近156萬港元)，目前未有保釋出外。

綜合報道，事發於當地上周五(16日)下午5時許，29歲的Paul Thames在公寓大樓內對一名3歲男童施暴，網上畫面顯示，Paul Thames多次以拳頭毆打男童的身體，又將哭泣的男童舉起，並抓住男童下顎與頸部質問：「你玩夠未？」隨後便帶著男孩上樓離開。即使兩人的身影離開了監視器畫面，仍傳來男童的哭叫聲。警方接獲目擊者舉報，同日登門將Paul Thames拘捕。