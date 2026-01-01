美軍拳打3歲男童　抽起掐頸問「你玩夠未？」(慎入有片)

美國德州一名29歲軍人暴力毆打一名3歲男童，他的暴行遭其他住戶的監視器拍下並被放上網，引來網民謾罵與撻伐。警方表示，受虐男童在送醫治療後並無大礙，該軍人目前已被關押監獄，暫時被控傷害兒童，保釋金為20萬美元(近156萬港元)，目前未有保釋出外。
綜合報道，事發於當地上周五(16日)下午5時許，29歲的Paul Thames在公寓大樓內對一名3歲男童施暴，網上畫面顯示，Paul Thames多次以拳頭毆打男童的身體，又將哭泣的男童舉起，並抓住男童下顎與頸部質問：「你玩夠未？」隨後便帶著男孩上樓離開。即使兩人的身影離開了監視器畫面，仍傳來男童的哭叫聲。警方接獲目擊者舉報，同日登門將Paul Thames拘捕。
被告聲稱男童不想學習字母表
警方表示，確認Paul Thames是美國陸軍的中士，隸屬於胡德堡(Fort Hood)第一騎兵師。他表示自己於幾個月前才搬來和男童以及其母親同住，事發時因為男童不想學習字母表，所以把他帶到公寓外管教，Paul Thames承認自己做錯，並向男童道歉。Paul Thames現時被關押在麥克倫南縣監獄，保釋金為20萬美元，不過目前仍未被保釋出獄。
至於男童因頸部疼痛被送醫院接受治療，已經出院。胡德堡第一騎兵師發聲明指，已知悉事件，正與執法單位保持聯繫；對於目前流傳的那段影片感到極度憤怒與厭惡，並補充指Paul Thames的行為並不代表第一騎兵師或美國陸軍的價值觀。
警告：影片涉及暴力畫面
HEARTBREAKING & SICKENING: Waco Police arrested 29-year-old Paul Thames after a viral Ring doorbell video showed him brutally beating and suffocating his own 3-year-old son at the Legend Apartments (some reports say Barron Branch)!https://t.co/5ezlJgmhUK— Public Exposer (@sc_exposer) January 18, 2026