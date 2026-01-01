男子墮水溝求救105分鐘力竭溺斃　救援人員拒落水竟因太凍(有片)

印度大諾伊達(Greater Noida)近日發生一宗悲劇。一名27歲男子在上周五(16日)晚駕車回家途中，因濃霧影響視野，連人帶車墮入深70英尺(約21米)水坑，消防、警員及搜救員很快趕到，但遲遲無人落水救人，事主在水中苦撐105分鐘，期間不斷哀求：「大哥，救救我」，然而一眾救援人員以「天氣太冷」為由拒絕落水，最後一名外賣員看不下去，綁上繩索跳入低溫水中救人。
綜合報道，26歲軟件工程師Yuvraj Meht於16日放工後駕車回家，因濃霧視線不清，不慎闖破路邊護欄墜入一處積滿水的深溝，他意外後自行爬出車外致電父親求救，其父親也立即報警。據目擊者表示，Yuvraj Meht站在已翻覆的車頂，揮舞手電筒，大聲喊救命。其中，參與救援的外賣員Moninder悲痛憶述，死者整整1小時45分鐘在哀求「大哥，請你想辦法救救我。」但現場大批警員、消防員及搜救人員無一願意落水，僅召喚吊重機前來。
外賣員看不過 眼落水救人
Moninder非常憤怒：「搜救人員坐在梯子上，我叫他們去救人，他們卻說不願意。」Moninder看不過眼，最終脫掉外衣，在腰部綁上長繩，自己跳入低溫水中搜救逾半小時，由於現場能見度極差且障礙物多，仍無法救回事主。Yuvraj Mehta最終體力耗盡沉入水中，直到清晨由吊重機打撈上岸，送院後被證實不治。
據官方說法，搜救人員遲疑是因為「極度低溫」且水中布滿「鋼筋鐵條」等安全問題迫切。死者家屬與現場群眾對搜救效率感到極度不滿，痛批整個救援行動竟然超過4.5小時，他們認為如果相關單位第一時間有人肯落水，絕對救到人。事件引發軒然大波，許多人對見義勇為的外送員致敬，但公權力的失職讓多數民眾失望。
A 27-year-old software engineer died after his car collided with a drainage boundary and fell into a deep ditch amid dense fog in #Noida, sparking outrage among the residents.— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 18, 2026
The incident took place on Friday night near Sector 150, when the techie, Yuvraj Mehta, was returning… pic.twitter.com/Iew5fT45Qu