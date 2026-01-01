熱門搜尋:
出版：2026-Jan-20 14:15
更新：2026-Jan-20 14:15

俄堪察加半島暴雪侵襲　居民苦中作樂大玩滑雪、「跳樓」 (有片)

俄堪察加半島暴雪侵襲，居民苦中作樂大玩滑雪、「跳樓」。(X)

俄羅斯遠東地區的堪察加半島(Kamchatka)近日遭遇歷史性暴風雪襲擊，不但導致交通癱瘓、民生物資短缺，並造成至少2人死亡。首府彼得羅巴甫洛夫斯克–堪察加市市長葉夫根尼‧別利亞耶夫（Yevgeny Belyayev）已於 1 月 15 日宣布全市進入緊急狀態，以動員資源進行救災。

這場災難起因於鄂霍次克海上空形成的多個低氣壓系統，帶來破紀錄的狂風暴雪。儘管當地習於應對大雪與火山活動，但此次降雪量遠超過歷史平均。社群媒體影像顯示，首府彼得巴甫洛夫斯克市積雪深度達3至12米，不僅車輛被掩埋在2米深雪下，甚至有四層樓高的公寓遭大雪掩沒，景象宛如電影特效場面。根據氣象預報，這場伴隨刺骨寒風的嚴峻降雪預計將持續至 1 月 26 日，當局呼籲民眾保持高度警戒。

居民五樓跳落街 政府警告：極度危險

受災情影響，當地學校停課、大眾運輸全面停駛，民眾被迫居家辦公。由於道路封閉，當地商店的麵包、牛奶和雞蛋等必需品已陷入短缺。長時間被困在家中的居民而苦中作樂。網上影片顯示，有居民在五層樓高的積雪當作雪山滑雪，更有人從5樓窗戶一躍而下，雪地上留下身形印記後再站起來比讚，似乎將厚雪當作臨時遊樂場。影片在網路上迅速流傳，引發大量討論，俄羅斯緊急情況部(MCHS)迅速發出警告，指出這類活動「極度危險，可能導致悲劇發生」，積雪下可能隱藏尖銳物體、圍欄或停放汽車，若撞擊堅硬物體，後果不堪設想。

