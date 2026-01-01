「你讀書幾多年？我高中畢業年賺20萬美金」　ICE人員鬥咀畫面瘋傳(有片)

美國移民和海關執法局(United States Immigration and Customs Enforcement，ICE) 接連發生槍擊事件，與民眾衝突加劇。近日網上瘋傳一段在明尼蘇達州拍攝，一名ICE人員與兩名民眾鬥咀的影片，ICE人員自爆年薪高達20萬美元(約156萬港元)，只需高中畢業，把專業人士「比下去」。 綜合報道，近日流傳一段明尼蘇達州的示威民眾與ICE人員鬥員的影片。 ICE人員警告：「如果你們擋我的路，我就逮捕你們。」 民眾甲：「先生，我們只是在觀察，請冷靜。」 民眾乙：「我在觀察。你看到我擋路了嗎？」

兩名民眾質疑該名ICE人員的態度與警告動機，詢問他：「你小時候就有情緒控制方面的問題，對吧？你父母在場嗎？你應該感到羞恥」。 ICE人員不停來回踱步，隨後語帶挑釁：「我熱愛我的工作，我不敢相信收入居然這麼好，免費我也願意做。」 民眾：「我年薪有20萬美元，我是助理醫生(Physician Assistant)。」 ICE人員：「那麼你在高中畢業後，又讀了幾年書？」 民眾：「7年。」 ICE人員隨即譏諷：「我只有高中畢業，現在也賺20萬美元。」

網民：現在去當ICE人員還來得及嗎？

影片在社交平台X瘋傳，引起大批網民關注，影片點閱數超過4,100萬次，美國網民回應數超過8,500則，多數是問：「現在去當ICE人員還來得及嗎？」、「聯邦探員收入真高」、「我要報名」，亦有人諷刺：「ICE甚麼人都請」、「成為聯邦探員需要甚麼質素？」、「我覺得這不是你所想的炫耀，我們看到的是一些只有高中學歷的人、帶著槍在街上游盪。真是嚇人。」BBC等報道指出，根據ICE新招募人員提供5萬至9萬美元的基本年薪，多數入門級職位要求擁有學士學位，部分職位還要求申請人擁有研究生學歷，另外亦有5萬美元的簽約獎金。如果包含基本年薪、退休金補助、危險加給、出差費、加班費、醫療保險、住屋津貼等一籃子福利補貼，片中的ICE人員聲稱自己能賺到 20 萬美元的說法或許還有可信度，但鑑於他說只有高中學歷，這可能只是他的純粹反駁，而非事實。

