寵物專屬慶典　動物齊彌撒　神父馬拉松式為毛孩祈福(有片)

綜合報道，由於天主教聖人聖安東(San Antón)相傳在大自然和動物身上找到了平靜與愛，並曾治愈過生病的小豬，因此他的聖像旁總伴有一頭豬仔，象徵他守護動物的精神。位在馬德里市中心雀卡社區的聖安東教堂，每年此日都會舉辦熱鬧的動物慶典，結合宗教與文化意義，包括祈福儀式、彌撒及遊行，讓民眾帶寵物上教堂接受祝福、祈求平安。一眾神父自上午10時至晚上8時，馬拉松式不停地為由飼主帶同大排長龍的狗狗、貓咪、羊、馬、鳥，甚至蝸牛等各種寵物灑聖水祈福，並來者不拒地接受合照。教堂更一連舉辦5場「寵物友善彌撒」，讓毛小孩陪主人一同聽道、領受恩寵。不過，當中亦有不少汪星人不願保持靜默，時而吠叫。

西班牙首都馬德里聖安東教堂每年1月17日慶祝「聖安東節」，舉辦寵物專屬的動物慶典，已成為馬德里的傳統活動，今年雖然天氣不佳，仍吸引大批民眾帶著毛孩前來接受神父的祝福。

神父：「孤獨」是社會問題 寵物可帶來愛與陪伴

慶典重頭戲是下午5時舉行的「動物大遊行」，由推著聖安東聖轎的神父和義工領頭，帶領馬德里警察局、民防局、消防局與國民警衛隊的警犬和搜救犬、騎警隊、西班牙愛盲組織ONCE的導盲犬，以及大批的民眾與其毛孩，成群結隊、浩浩蕩蕩地繞行社區一圈，沿途吸引圍觀的路人舉機拍攝。

主任神父深受社區信徒愛戴，雖然年事已高，仍然親力親為，為不少毛孩及騎警隊的馬兒灑聖水祈福，向熟識的信徒噓寒問暖，親切地握手祝福。他表示，「孤獨」是社會問題，不能靠酒精和藥物治愈，需要的是愛與陪伴，例如寵物帶來的陪伴，他呼籲民眾愛人也愛動物，但在關懷動物外，也莫忘關愛弱勢群體。