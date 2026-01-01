澳洲悉尼兩日4宗鯊魚來襲 北部海灘無限期關閉

澳洲東岸在2天內發生4宗鯊魚襲擊事件，導致數十個海灘今日（1月20日）宣布關閉，其中包括悉尼多個知名海灘。當局表示，連日暴雨造成海水混濁，吸引公牛鯊（Bull shark）活動，大幅提高攻擊風險。
救生協會建議到泳池游水
綜合《路透社》與《美聯社》報道，據距離悉尼北方約400公里的麥覺理港（Port Macquarie），今日上午一名男子在衝浪時遭鯊魚咬傷，目前在醫院接受治療，情況穩定。新南威爾斯州救生協會執行長Steven Pearce在記者會上表示，「如果你想游泳，請考慮去當地泳池，因為現階段海灘並不安全。水質極差，非常容易引發公牛鯊來襲。」
昨日傍晚6時20分，悉尼北部郊區曼利的北斯泰恩海灘發生一宗嚴重攻擊事件，一名20多歲的滑浪人士腿部遭鯊魚咬傷。目擊者Max White表示，另一名滑浪人士用滑浪板的腳繩充當臨時止血帶為傷者止血。他說，「他還有呼吸，但已經失去意識，我們只能努力讓他保持清醒。」該名男子因腿部嚴重受傷被送往醫院，情況危殆。
2人情況危殆
同日中午，一名11歲男童在曼利北方的迪威海灘衝浪時，遭鯊魚攻擊並咬掉一大塊滑浪板，幸男童本人未受傷。而在1月18日，一名12歲男童在悉尼東部郊區沃克呂斯的鯊魚海灘附近，從6米高的跳岩跳入悉尼港水域後，雙腿遭嚴重咬傷，情況危殆。
警方表示，悉尼北部海灘地區所有海灘將關閉直至另行通知。當局懷疑至少前兩宗攻擊事件是由公牛鯊所為。鯊魚行為專家Chris Pepin-Neff在《悉尼晨鋒報》專欄中指出，鯊魚通常不會主動攻擊人類，但混濁的水質降低牠們的能見度，提高撞到物體的風險，此時「牠們會出於防禦或好奇而咬一口，然後再咬一次」。他補充，暴雨也增加污水流入，吸引鯊魚獵食的餌魚。
根據保育團體數據，澳洲每年約發生20宗鯊魚攻擊事件，其中致死案例少於3宗，數字遠低於澳洲海灘的遇溺人數。現正值南半球夏季，原是當地居民和遊客前往海灘的旺季。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章