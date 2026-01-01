澳洲悉尼兩日4宗鯊魚來襲 北部海灘無限期關閉

綜合《路透社》與《美聯社》報道，據距離悉尼北方約400公里的麥覺理港（Port Macquarie），今日上午一名男子在衝浪時遭鯊魚咬傷，目前在醫院接受治療，情況穩定。新南威爾斯州救生協會執行長Steven Pearce在記者會上表示，「如果你想游泳，請考慮去當地泳池，因為現階段海灘並不安全。水質極差，非常容易引發公牛鯊來襲。」

昨日傍晚6時20分，悉尼北部郊區曼利的北斯泰恩海灘發生一宗嚴重攻擊事件，一名20多歲的滑浪人士腿部遭鯊魚咬傷。目擊者Max White表示，另一名滑浪人士用滑浪板的腳繩充當臨時止血帶為傷者止血。他說，「他還有呼吸，但已經失去意識，我們只能努力讓他保持清醒。」該名男子因腿部嚴重受傷被送往醫院，情況危殆。

2人情況危殆

同日中午，一名11歲男童在曼利北方的迪威海灘衝浪時，遭鯊魚攻擊並咬掉一大塊滑浪板，幸男童本人未受傷。而在1月18日，一名12歲男童在悉尼東部郊區沃克呂斯的鯊魚海灘附近，從6米高的跳岩跳入悉尼港水域後，雙腿遭嚴重咬傷，情況危殆。