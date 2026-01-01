美國密歇根州暴風雪 逾百汽車連環相撞（有片）

一場由五大湖區引發的暴風雪昨日（1月19日）席捲美國密歇根州，導致196號州際公路發生超過100輛車輛的大規模連環相撞車禍。密歇根州警表示，交通意外造成多人受傷，目前已封閉大急流城西南方向的雙向車道進行清理。

《美聯社》報道，車禍現場包括超過30輛貨櫃車在內的各式車輛，被困司機被暫時安置至哈德遜維爾高中，等待聯繫親友或安排接送。渥太華縣警長辦公室指出，沿線發生多宗車禍，並有數輛貨櫃車失控，許多車輛滑出路面被困。