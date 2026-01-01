美國密歇根州暴風雪 逾百汽車連環相撞（有片）

一場由五大湖區引發的暴風雪昨日（1月19日）席捲美國密歇根州，導致196號州際公路發生超過100輛車輛的大規模連環相撞車禍。密歇根州警表示，交通意外造成多人受傷，目前已封閉大急流城西南方向的雙向車道進行清理。
《美聯社》報道，車禍現場包括超過30輛貨櫃車在內的各式車輛，被困司機被暫時安置至哈德遜維爾高中，等待聯繫親友或安排接送。渥太華縣警長辦公室指出，沿線發生多宗車禍，並有數輛貨櫃車失控，許多車輛滑出路面被困。
多個洲受冬季風暴影響
親身經歷這次意外Pedro Mata Jr.表示，當時雪花橫掃路面，即使車速降至時速32至40公里，仍幾乎看不見前方車輛。他煞停車輛後決定將貨櫃車駛離馬路，停在安全島，以免被後方車追撞。Pedro 回憶：「聽著身後不斷傳來的撞擊聲和巨響，感覺有點可怕。我看得到前方狀況，但完全不知道後面發生甚麼事。」
美國國家氣象局向明尼蘇達州北部、威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州及紐約州等多個州發布極端低溫或冬季風暴警報。前一日，降雪範圍延伸至佛羅里達州狹長地帶，並影響麻省及芝加哥的美式足球賽事。氣象預報員警告，佛羅里達州中北部及佐治亞州東南部周一夜晚至周二可能出現冰點以下氣溫。
負責協助清理被困車輛的拖車公司（Grand Valley Towing）派遣超過十輛拖吊車前往現場，與多間公司在嚴寒天候中合作救援。該公司經理Jeff Westveld表示：「我們正盡可能快速移除車輛，希望能讓道路盡快重新開放。」官方預估清理需時數小時。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章