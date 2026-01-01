日本熊本阿蘇火山失蹤直升機證實墜毀　機上包括2台灣遊客及1機師（更新）

【17:15更新】日本警方的直升機接近有關的飛機殘骸，並檢視機身編號進行確認，證實殘骸為失蹤的直升機。機身嚴重損毀，仍需要救援人員前往事發地點尋找共3名乘客和機員，確定是否安全。不過當地救援人員因為已經入黑而暫停搜索，並在明日才重新展開行動。

——————

日本熊本縣的觀光設施，阿蘇火山的觀光直升機發生事故，一架載有2名台灣遊客及六旬機師的直升機在前往火山口途中一度失蹤，日本自衛隊已派出直升機到現場協助搜索，至下午當地警察指疑目測到直升機殘骸。