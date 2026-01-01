日本熊本阿蘇火山失蹤直升機證實墜毀　機上包括2台灣遊客及1機師（更新）

【17:15更新】日本警方的直升機接近有關的飛機殘骸，並檢視機身編號進行確認，證實殘骸為失蹤的直升機。機身嚴重損毀，仍需要救援人員前往事發地點尋找共3名乘客和機員，確定是否安全。不過當地救援人員因為已經入黑而暫停搜索，並在明日才重新展開行動。
——————
日本熊本縣的觀光設施，阿蘇火山的觀光直升機發生事故，一架載有2名台灣遊客及六旬機師的直升機在前往火山口途中一度失蹤，日本自衛隊已派出直升機到現場協助搜索，至下午當地警察指疑目測到直升機殘骸。
熊本當局表示，在今日上午11時左右，接到來自其中1名遊客的手機，有關於自動感測撞擊的通報，當時該名遊客就是直升機上其中1人。營運直升機觀光的公司表示，飛機從阿蘇方面起飛前往中岳後約10分鐘，飛機發出了緊急信號，警察及消防在當地進行搜索，而其後自衛隊中午派出2架直升機到當地協助。警察表示至下午4時09分在阿蘇火山中岳第一火山口周圍的北邊斜坡，目測到懷疑是直升機的殘骸，正派員到當地檢查。直升機公司又透露，失蹤的飛機在今日上午執行飛行任務前的檢查未有發現異常，而失蹤前在進行當日的第3輪飛行，同類的機型在2024年5月亦發生過事故，直升機要緊急降落。
據日本媒體報道，飛機上載有3人，包括64歲的機師以及2名來自台灣的遊客分別是41歲的男子及36歲女子。今日當地受高氣壓影響，雖然上午天晴，但中午開始因為上空冷空氣而令天氣轉為陰天。而當地未有觀測到強風，在下午2時，在阿蘇乙姬的監測站，風速每秒9米。而至下午2時當地亦沒有強風注意警報。