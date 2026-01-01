日本熊本阿蘇火山直升機疑墜毀　機上包括2台灣遊客及1機師

日本熊本縣的觀光設施，阿蘇火山的觀光直升機發生事故，一架載有2名台灣遊客及六旬機師的直升機在前往火山口途中一度失蹤，日本自衛隊已派出直升機到現場協助搜索，至下午當地警察指疑目測到直升機殘骸。

熊本當局表示，在今日上午11時左右，接到來自其中1名遊客的手機，有關於自動感測撞擊的通報，當時該名遊客就是直升機上其中1人。營運直升機觀光的公司表示，飛機從阿蘇方面起飛前往中岳後約10分鐘，飛機發出了緊急信號，警察及消防在當地進行搜索，而其後自衛隊中午派出2架直升機到當地協助。警察表示至下午4時09分在阿蘇火山中岳第一火山口周圍的北邊斜坡，目測到懷疑是直升機的殘骸，正派員到當地檢查。直升機公司又透露，失蹤的飛機在今日上午執行飛行任務前的檢查未有發現異常，而失蹤前在進行當日的第3輪飛行，同類的機型在2024年5月亦發生過事故，直升機要緊急降落。