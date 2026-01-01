英國擬仿效澳洲禁止未成年使用社交媒體 計劃封殺AI脫衣工具。（示意圖）

這次政策討論源於各國政府與監管機構對兒童接觸社交媒體風險、螢幕使用時間對發展與心理健康影響的關注。近期人工智慧生成內容在網路上快速增長，更加劇這些憂慮。本月馬斯克（Elon Musk）旗下Grok AI被爆出生成未經同意的性暗示圖像，包括未成年人圖像，引發公眾強烈抗議。 或限制網站無限滾動 英國政府表示，已計劃全面禁止AI「脫衣」工具，同時致力阻止兒童在裝置上拍攝、分享或瀏覽裸露圖片。政府也考慮移除或限制可能導致社交媒體成癮或強迫性使用的功能，例如無限滾動。