特朗普新招吞併格陵蘭！傳擬「租用99年」以美國公民身份利誘居民

外媒報道，美國總統特朗普將在本周舉行的瑞士達沃斯世界經濟論壇上，就格陵蘭問題向歐洲盟友攤牌。據烏克蘭《基輔郵報》引述知情人士透露，特朗普團隊已準備另一方案——99年長期租約及賦予格陵蘭人「波多黎各式」公民權益，試圖在不直接併吞的法律爭議下，取得對這座資源豐富北極島嶼的實質控制權。
消息指出，99年租約方案旨在緩解歐洲國家反彈，同時確保美國長期主導權；並指特朗普曾公開排除租賃格陵蘭的可能性，但其實他私下的態度較公開示威的表態靈活得多。
仿效波多黎各模式
據報特朗普亦有意仿效波多黎各模式，讓5.6萬格陵蘭居民獲得美國公民身份，享有免稅等經濟優惠，美方將此包裝為「繁榮大禮包」。
根據該框架，格陵蘭人將成為美國公民，享有完整的雙邊准入和貿易特權。除非他們移居美國，否則他們將免繳美國所得稅。一位熟悉談判情況的西方外交官表示：「他們試圖把這件事包裝成一種甜頭。」
特朗普在最近幾周，大幅加大對格陵蘭的施壓力度，包括威脅加徵關稅甚至動用武力。較早前宣布下個月開始對丹麥和其他與其結盟的歐洲國家徵收10%的關稅，若無果會於6月增至25%稅率。歐盟正評估反制措施，包括報復性關稅與制裁。特朗普預期於周三出席世界經濟論壇，而歐盟27個成員國的領袖將在周四舉行峰會，屆時格陵蘭事態發展或將明朗化。