特朗普新招吞併格陵蘭！傳擬「租用99年」以美國公民身份利誘居民

外媒報道，美國總統特朗普將在本周舉行的瑞士達沃斯世界經濟論壇上，就格陵蘭問題向歐洲盟友攤牌。據烏克蘭《基輔郵報》引述知情人士透露，特朗普團隊已準備另一方案——99年長期租約及賦予格陵蘭人「波多黎各式」公民權益，試圖在不直接併吞的法律爭議下，取得對這座資源豐富北極島嶼的實質控制權。

消息指出，99年租約方案旨在緩解歐洲國家反彈，同時確保美國長期主導權；並指特朗普曾公開排除租賃格陵蘭的可能性，但其實他私下的態度較公開示威的表態靈活得多。