19歲加國女遊客澳洲陳屍海灘 10野狗包圍啃咬未知溺斃或咬死

一名19歲加拿大女遊客被發現伏屍澳洲海灘，當時有10隻野狗包圍她啃咬，未知她是溺斃或遭咬死。(互聯網)

報道指，死去女子周一早上向友人稱，往K’gari的一艘爛船殘骸景點附近游水。在約90分鐘後，民眾發現她伏屍沙灘。警方周二稱，周一早上6時35分接報到場，兩名男子駕著休旅車駛在沙灘上時，見到約10隻野狗在遺體附近。警員形容兩人看見如此可怕一幕「極度恐慌」，並指可以確定死者身上的痕跡，與遭野狗「碰觸和介入」相符。她的死因須驗屍後才能確認。死者似乎持工作假期簽證，於島上的旅舍已工作約6星期。

澳洲昆士蘭省發生恐怖屍體發現案，有民眾周一於島嶼K’gari(外界通常稱Fraser Island)海灘發現約10隻野狗(dingo)，嚇退牠們後，赫然發現牠們包圍著一具女性遺體。死者證實為一名19歲加拿大女遊客。當地警方稱，暫未能確定死者是溺斃，抑或是遭野狗咬死，指發現該遺體時，野狗與其有「接觸」，似乎是指啃咬。

島上野狗dingo變得不怕人

據悉，Fraser Island約有200隻澳洲野狗dingo，牠是受保護的本土物種。新冠疫情過後，遊客再次湧往該島，而較年輕的dingo變得更具攻擊性，且較不怕人類。dingo襲擊人類時有發生，3年前一名23歲女子跑步期間遭一群dingo撕咬幾乎死去。牠們將該名女子追進海浪裡，幸一名男遊客出現打走那群dingo，救了那女子一命。dingo會襲擊人，甚至可咬死人，特別是小孩，去澳洲郊區遊玩時要注意。

叼走女嬰成懸案轟動一時

澳洲1980年曾發生一宗dingo叼走女嬰的懸案，其父母指2個月大女兒於露營地遭dingo叼走，但陪審團裁定女嬰母親Lindy Chamberlain殺死女兒。Lindy入獄第3年，一宗墮山事故令該案再成焦點，警方在一個dingo狗窩中發現Lindy女兒的嬰兒衫。案件重新調查，並於三十多年後推翻舊判決，驗屍官證實是dingo殺了女嬰。有關故事曾改編成荷里活電影《暗夜哭聲》。